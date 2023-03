Inauguration à Rabat du siège de l’Académie internationale de la francophonie scientifique

«Cette académie constitue un réseau de partage du savoir et de la recherche à travers plus de 1.300 membres francophones, universités, grandes écoles, et centres de recherche dans 120 pays», a déclaré, dans une allocution, le ministre Abdellatif Miraoui devant une nombreuse assistance composée de professeurs universitaires, d’ambassadeurs de pays européens et africains et de dirigeants de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), dont son président, le Roumain Sorin-Mihai Cimpeanu.

A l’ouverture de l’inauguration, Abdellatif Miraoui et Sorin-Mihai Cimpeanu ont tous les deux vivement remercié le roi Mohammed VI pour avoir donné son accord pour la domiciliation de cette académie au Maroc. L’assistance a également salué la contribution du secrétaire permanent de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, pour que ce projet se réalise. Le siège de l’AIFS est situé au quartier universitaire Al Irfane, près de l’annexe de l’Université Mohammed V de Rabat.

Pour le ministre marocain de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, cette académie «dépasse largement le simple concept de la francophonie. «Il nous faut le renforcement de la capacitation de l’université, de la formation, de la recherche, le monde de demain c’est le monde qui dominera la recherche et les sciences. Cette institution va créer une dynamique en faveur de notre adaptation et de notre environnement», a-t-il ajouté, avant de faire part du «soutien du Maroc à cette académie».

Projetée par l’AUF dans le cadre de sa stratégie quadriennale 2021-2025, l’AIFS aura pour mission notamment, selon un communiqué, «l’amélioration et la systémisation de la connaissance de l’espace scientifique francophone par des études, de la veille, des approches prospectives et des outils d’aide à la décision». Elle visera aussi «la valorisation de la richesse et de la diversité de la production scientifique -actuelle et potentielle- par le soutien à la publication des contenus francophones et l’appui à leur découvrabilité».

Ces objectifs reposent sur trois pôles d’activités complémentaire et interreliés: I’Observatoire de la francophonie scientifique, la publication et la valorisation de la francophonie scientifique et la gouvernance des établissements de la francophonie scientifique. Cette académie fait partie des structures essentielles de l’AUF, dont le recteur, Slim Khalbous (Tunisie), était présent parmi l’assistance, aux côtés de Haoua Acyl (Tchad), représentante de l’Organisation internationale de la francophonie pour l’Afrique du Nord.