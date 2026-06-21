Al Hoceïma: deux Français perdent la vie dans le crash d’un avion léger peu après son décollage

Images des débris de l’avion léger après son crash aux abords de l’aéroport Cherif Al Idrissi à Al Hoceïma.

Un aéronef s’est écrasé ce dimanche peu après son décollage à Al Hoceïma, dans la région du nord du Maroc. Le vol assurait une liaison entre Montpellier (France) et Tit Mellil (Casablanca), avec une escale prévue à l’aéroport Cherif Al Idrissi. L’accident a fait deux victimes, un pilote et une passagère, tous deux de nationalité française.

Selon les premières informations disponibles, l’appareil avait effectué une escale technique à Al Hoceïma, notamment pour des opérations de ravitaillement en kérosène, avant de reprendre son itinéraire. Quelques minutes après avoir quitté le sol, l’avion a soudainement perdu de l’altitude avant de s’écraser violemment aux abords de la clôture périmétrique de l’aéroport.

Images des débris de l’avion léger après son crash aux abords de l’aéroport Cherif Al Idrissi à Al Hoceïma.

Le choc a été fatal pour les deux occupants de l’appareil. Les victimes ont été transportées en urgence à l’hôpital provincial Mohammed VI d’Al Hoceïma, où leur décès a été constaté à leur arrivée.

Dès l’alerte donnée, les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie royale et les services de sécurité se sont rendus sur place. Les équipes de la Protection civile ont également été mobilisées afin de sécuriser la zone et de procéder aux premières constatations. Le périmètre de l’accident a été immédiatement bouclé afin de faciliter le travail des enquêteurs.

La carcasse de l’appareil fait actuellement l’objet d’examens techniques approfondis. Les enquêteurs cherchent à déterminer les causes exactes du crash, entre une possible défaillance mécanique, une erreur de pilotage ou d’autres facteurs externes qui auraient pu contribuer à la tragédie.