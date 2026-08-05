Rien sur Ceuta, cette fois-ci

Vu l’avalanche de commentaires qu’ont suscités les évènements récents, vu que tout le monde (et son frère) y est allé de son post, de son reel, de sa vidéo, de ses «révélations» (encore un coup du Mossad…), j’estime qu’il est tout à fait inutile que j’ajoute mon bla-bla à la cacophonie ambiante. Tout (et son contraire) a été dit.

En revanche, avec votre permission, j’aimerais bien extraire de mes archives un cours de méthodologie que je donnais autrefois à l’université. Attendez, je secoue la poussière de la fiche, je souffle dessus - pffff - et voilà, en gros ce que je disais à mes étudiants lorsqu’il s’agissait de se faire une opinion sur quoi que ce soit.

1. Établir les faits avérés, les faits certains, pour lesquels il existe un document authentique ou au moins deux sources totalement indépendantes l’une de l’autre.

2. Ajouter d’autres faits moins certains, pour lesquels il n’existe pas de preuve mais qui sont plausibles. Il faut cependant les traiter avec suspicion et ne pas les confondre avec les faits avérés.

3. À partir de ça, faites-vous vous-même votre opinion. Ne tenez aucun compte des opinions des autres, surtout quand elles sont anonymes ou proférées par des gens en colère ou malveillants ou débiles ou moins sagaces que vous.

1. Les faits:

a) La Cour suprême espagnole a rendu le 29 Juin 2026 un arrêt (notifié le 8 juillet) qui stipule que le renvoi immédiat (sans procédure administrative) ne s’applique pas aux personnes arrivant par la mer à Ceuta et Melilla. Cet arrêt établit donc une distinction juridique entre les gens qui entrent illégalement dans ces deux villes: ceux qui entrent par la voie terrestre peuvent être immédiatement refoulés, sans aucune formalité; ceux qui arrivent par la mer peuvent également être renvoyés, mais seulement après une procédure légale.

b) À la suite de cet arrêt, une rumeur a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux, d’abord lentement puis elle s’est emballée vers la fin du mois: Ceuta serait désormais «ville ouverte»!

«Le reste n’est que rumeurs, manipulation, mensonges, extrapolations, coïncidences, supputations, délires, photos détournées, etc.» — Fouad Laroui

Curieusement, ce sont les deux seuls faits avérés - outre un troisième, anecdotique: le fameux arrêt de la Cour suprême espagnole a été rendu suite à une plainte déposée par un citoyen algérien (et non marocain) intercepté en novembre 2024 alors qu’il rejoignait Ceuta à la nage et qui avait été immédiatement remis aux autorités marocaines. Ce fait n’a au fond aucune importance. Le déguerpi aquatique aurait pu être nigérian, chinois ou guatémaltèque, ça n’aurait rien changé à l’affaire.

2. Ce qui est plausible:

a) Certains, les plus avisés, ont compris l’arrêt de la Cour suprême espagnole et ont donc tenté d’accéder à la ville par la mer: cela leur assurait au moins qu’ils ne seraient pas immédiatement refoulés.

b) D’autres (la majorité) n’ont rien compris et ont cru que tout le monde pouvait désormais entrer à Ceuta, et c’est pourquoi ils sont arrivés à pied, en masse, venant d’un peu partout.

c) Les gendarmes et les policiers, du côté marocain, et leurs homologues du côté espagnol, n’ont pas pu s’opposer à la foule qui passait en force (on a vu les images). Comment l’auraient-ils pu sinon en faisant usage de leurs armes, ce qui auraient déclenché un massacre?

3. Et c’est tout. Le reste n’est que rumeurs, manipulation, mensonges, extrapolations, coïncidences, supputations, délires, photos détournées, etc. À partir de 1 et 2, faites-vous vous-même votre opinion. Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que 1 et 2, à vrai dire… 1 et 2 expliquent suffisamment ce qui s’est passé. Inutile d’en rajouter.

Et je m’arrête là parce que n’étant pas plus intelligent ou mieux informé que vous, mon opinion ne vaut pas plus que la vôtre et je ne vais pas ajouter mes gloses au trop-plein qui nous submerge depuis une semaine.

PS: Pour qui veut en savoir plus sur cette méthodologie, voir «le rasoir d’Ockham (ou d’Occam)».