Marché de l’or: le Conseil de la concurrence enquête sur des soupçons d’entente sur les prix

Certains professionnels du marché de l’or auraient établi un circuit parallèle qui leur permet de fixer les prix du métal jaune de façon concertée, mais illégale. Dans son édition du mercredi 5 août, le quotidien Assabah rapporte que des plaintes ont été transmises au Conseil de la concurrence, faisant état de professionnels qualifiés de «frakchias ayant établi un circuit parallèle à travers lequel ils assurent une mainmise sur les prix, mainmise qui leur permet d’évincer leurs concurrents». Grâce à ce circuit opaque, les frakchias de l’or «profitent d’avantages exclusifs, comme l’octroi d’autorisations d’exportation temporaire de l’or, ce qui porte atteinte aux petits commerçants et autres artisans», écrit Assabah.

Selon certains professionnels du secteur, le Conseil de la concurrence est entré en ligne ces dernières semaines. Il aurait entendu certains responsables d’associations et de représentations professionnelles en vue de clarifier certaines données mentionnées dans les nombreuses plaintes qu’il a reçues au cours des deux derniers mois.

Ces plaintes ont coïncidé avec l’éclatement du scandale de l’or falsifié qui a porté un coup dur à la crédibilité du secteur, localement et à l’extérieur. D’ailleurs, nombre de professionnels ont pris l’habitude de baisser le rideau chaque fois qu’une campagne de contrôle est lancée par les services de la douane. Ce qui est en soi une preuve de pratiques douteuses, tant au niveau de la qualité du produit que de l’entente présumée entre professionnels sur les prix.

Parmi les points qui ont attiré l’attention du Conseil de la concurrence figure celui mentionné dans l’une des plaintes, selon lequel il existerait un accord écrit et signé par les gros bonnets du marché de l’or. Cet accord serait toujours en vigueur et constituerait le cadre régissant des prix unifiés de vente et d’achat de l’or brut, fixés à plus de 16% des prix pratiqués sur le marché international. Ce qui constitue en soi une violation des règles de la concurrence libre et loyale.

En plus de son enquête sur l’entente présumée sur les prix de l’or, le Conseil de la concurrence se penche aussi sur les autorisations d’exportation temporaire de l’or, le ministère de l’Industrie et du Commerce étant accusé par certains professionnels de limiter ces autorisations à des sociétés précises, excluant ainsi toute concurrence.