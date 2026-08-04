Comment la ruée vers Sebta a brisé l’illusion de l’Eldorado européen

Le chiffre officiellement communiqué par les autorités espagnoles porte en lui une portée politique et symbolique sans précédent: 95% des personnes ayant pénétré à Sebta au cours de la semaine écoulée ont déjà quitté la ville de leur propre chef. Ce taux de renoncement, d’une ampleur inédite, doit constituer le point de départ incontournable de toute analyse rigoureuse. Il convient d’en préciser la nature profonde: ce flux de retour massif n’a été provoqué ni par une opération policière d’envergure, ni par des vagues de refoulement coercitifs menées par l’appareil sécuritaire espagnol. Il s’agit d’un mouvement spontané, dicté par une prise de conscience individuelle et collective.

Les migrants ont vu, ils ont constaté de visu, et ils ont rebroussé chemin d’eux-mêmes. Dès leurs premiers pas au sein de l’enclave, la confrontation entre l’Eldorado fantasmé, entretenu par les réseaux sociaux et la désinformation, et la réalité du terrain a provoqué un déclic instantané. Face à l’impasse, à l’absence de perspectives et à la précarité des conditions d’accueil, le mirage s’est brisé. La rapidité et la spontanéité avec lesquelles ces jeunes ont pris la décision de revenir au Maroc sont révélatrices. Leur renoncement n’a pas été subi, mais choisi par pragmatisme et lucidité, précédé d’un certain choc.

La désillusion

Cette réaction en chaîne apporte une démonstration empirique aux positions soutenues de longue date par le Maroc. Comme le rappelait une source gouvernementale, qui fait siens les chiffres des retours avancés par les autorités espagnoles, «à la question migratoire, il n’y a pas de réponse sécuritaire exclusive». Le retour volontaire des jeunes apporte la preuve que la gestion des flux ne s’évalue pas uniquement à l’aune du déploiement policier aux frontières, mais à la maturité des perspectives socio-économiques offertes aux citoyens.

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En choisissant de regagner leur pays, ces jeunes ont concrètement invalidé la thèse de la fuite sans retour. Ce choix consacre la portée des chantiers structurants entrepris par le Maroc de Mohammed VI avec, en prime, la modernisation des infrastructures portuaires et industrielles et la redynamisation du tissu économique régional. Certains ne le voient toujours pas et les politiques publiques ne sont certes pas assez inclusives, mais The place to be, c’est au Maroc, bien davantage que les incertitudes accompagnant le statut d’immigré clandestin en Europe.

L’enseignement de cette crise est que l’avenir de la jeunesse se construit au Maroc. Certes, beaucoup reste à faire, mais tout est possible. Et l’effort de développement que mène le pays interpelle directement l’Union européenne sur la nécessité de refonder son partenariat avec le Royaume. L’Europe doit cesser de privilégier des politiques de verrouillage frontaliers et de prendre des décisions commerciales ou réglementaires défavorables aux industries nationales (automobile, logistique portuaire, services, offshoring, transport). Un partenariat euro-marocain mature exige un soutien franc et intéressé à l’effort de développement marocain, clé de voûte de la stabilité régionale.

La boîte de Pandore

Au lieu de cela, l’Europe nous sert une leçon de repli identitaire stérile. Là encore, les événements de Sebta en ont apporté un aperçu peu reluisant pour l’Espagne. Alors même que la crise s’éteignait d’elle-même sur le terrain grâce au retour massif des migrants, elle a servi de prétexte à une virulente campagne xénophobe. Au port d’Algésiras, en pleine Opération Marhaba, des groupuscules d’extrême droite ont ciblé des familles marocaines de la diaspora en transit vers le Royaume, les accueillant avec des pancartes hostile («Les Marocains dehors»). Ce que ces groupes ne disent pas, c’est que ce transit profite économiquement, et énormément, à l’Espagne. À Sebta, des agitateurs politiques comme Alvise Pérez (Se Acabó La Fiesta) et des militants du groupuscule Núcleo Nacional se sont déplacés pour accréditer le récit d’une prétendue «invasion», alors même que la grande majorité des entrants avaient déjà quitté la ville. Loin de répondre à une urgence réelle, leur présence visait à transformer une crise résolue par les faits en une vitrine identitaire. Une manœuvre désavouée par les habitants eux-mêmes, qui les ont conspués et contraints à quitter les lieux sous escorte policière.

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Cette agitation s’est rapidement propagée aux grandes métropoles espagnoles, donnant lieu à des rassemblements haineux devant l’ambassade du Maroc à Madrid (environ 1.200 personnes) et les consulats d’Almería et de Palma. Aux attaques contre la politique migratoire se sont mêlés des slogans ouvertement islamophobes («Une Espagne chrétienne, pas musulmane») et des saluts nazis réitérés par des figures d’extrême droite déjà condamnées pour incitation à la haine, comme Isabel Peralta. Ces événements s’inscrivent dans une dérive de fond mesurée par les statistiques officielles espagnoles: une hausse de 23,6% des crimes de haine en 2025 (2.417 cas) et un bond spectaculaire de 133% des incidents islamophobes (+450% sur Internet). Cette stratégie de dramatisation vise à imposer dans le débat public l’idée d’un affrontement civilisationnel et à stigmatiser durablement la communauté marocaine.

Face à cette vague d’hostilité, à ces saluts nazis sous les fenêtres des représentations diplomatiques et à ces pancartes appelant au rejet, une question s’impose d’elle-même avec une évidence aveuglante: est-ce véritablement dans ce climat saturé de haine et de racisme que des Marocains souhaiteraient vivre et construire leur avenir? La réponse est déjà contenue dans le choix lucide de ces 95% de jeunes revenus de Sebta. En déconstruisant le mirage européen par leur retour volontaire, ils ont signifié qu’aucun prétendu Eldorado ne justifie d’échanger sa dignité contre la stigmatisation quotidienne. L’avenir, désormais affranchi des illusions d’un continent en proie à ses propres démons identitaires, s’écrit la tête haute, sur le sol national.