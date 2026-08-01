Politique

Crise migratoire à Sebta: l’Union européenne salue la coopération «rapide» du Maroc

Nasser Bourita et Dubravka Šuica, commissaire européenne chargée de la Méditerranée.

La commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Šuica, a salué, samedi, la coopération du Maroc avec l’Espagne et l’Union européenne face à la récente crise migratoire enregistrée à Sebta, qualifiant la situation d’«inacceptable» tout en mettant en avant la nécessité d’une réponse coordonnée.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/08/2026 à 13h47

Dans un message publié sur le réseau social X, la responsable européenne a indiqué avoir eu un «échange constructif» avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, autour des derniers développements aux abords de l’enclave occupée.

Dubravka Šuica a insisté sur le fait que «la migration irrégulière, le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains ne peuvent être combattus qu’ensemble», soulignant ainsi l’importance d’une coopération étroite entre Rabat, Madrid et Bruxelles.

Elle a, par ailleurs, exprimé son appréciation quant à «la réaction rapide du Maroc», ainsi que «son étroite coopération en soutien à l’Espagne» et «les réadmissions rapides, conformément au droit applicable». Des propos qui interviennent alors que les autorités marocaines ont déployé d’importants moyens pour contenir les tentatives d’accès à Sebta et faciliter les retours.

La commissaire européenne a également rappelé que «le Maroc est un partenaire proche et de longue date de l’Union européenne», affirmant que les deux parties continueront à travailler ensemble pour renforcer la gestion des flux migratoires et consolider le partenariat stratégique et global entre le Royaume et l’UE.

Cette prise de position européenne intervient dans un contexte de forte tension migratoire observée ces derniers jours au nord du Maroc, notamment dans la région de Fnideq, où des milliers de personnes ont tenté de rejoindre Sebta.

Selon les autorités espagnoles, sur les «50.000 à 60.000» migrants ayant afflué vers l’enclave cette semaine, plus de 48.000 sont déjà rentrés au Maroc, illustrant l’ampleur des opérations de retour menées en coordination entre les deux pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 01/08/2026 à 13h47
#Maroc#Sebta#Union européenne#Bruxelles#migration

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