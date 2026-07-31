Crise migratoire à Sebta: Pedro Sánchez remercie le Maroc, près de 25.000 personnes de retour, 41 morts dans les traversées

Après une pression migratoire sans précédent qui a vu, selon les autorités espagnoles, environ 60.000 personnes tenter de franchir les accès vers l’enclave occupée de Sebta en quelques jours, les opérations de retour se poursuivent à un rythme soutenu. Selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur, 25.000 personnes ont déjà quitté l’enclave ce vendredi à 13 h. La fluidité des passages permet d’assurer des départs réguliers, atteignant un flux d’environ 150 personnes par minute.

🇲🇦🇪🇸 L'opération de retour des migrants entrés illégalement à Sebta est lancée. Les mesures arrêtées prévoient le rapatriement systématique de l’ensemble des personnes ayant pris part à cet assaut, excluant toute possibilité de régularisation. Des poursuites judiciaires sont… pic.twitter.com/XVrBHnG8bK — Le360 (@Le360fr) July 31, 2026

Intervenant ce vendredi depuis Sebta, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a tenu à souligner l’efficacité du partenariat avec le Royaume. «Je remercie les autorités marocaines pour leur volonté de coopération en matière de rapatriements», a-t-il déclaré, précisant être en échange constant avec Rabat pour coordonner les efforts sur le terrain.

El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.



Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

Cette coordination directe vise à désengorger rapidement la ville de Sebta, la pression migratoire représentant près de 70% de sa population habituelle. L’assaut a coûté la vie à 41 personnes au cours des traversées, selon la police espagnole.

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Les analyses conjointes menées par les autorités marocaines et espagnoles mettent en lumière le rôle central joué par les mafias de passeurs dans le déclenchement de ce flux massif. Selon Pedro Sánchez, ces réseaux criminels ont sciemment exploité et déformé un récent arrêt de la Cour suprême espagnole, portant sur la reconduite des personnes arrivées par la mer, pour inciter les candidats à l’émigration clandestine à se ruer vers les accès de l’enclave. Cette interprétation erronée et manipulée s’est «répandue comme une traînée de poudre», trompant des milliers d’individus.

Parallèlement aux événements de Sebta, une tentative d’incursion a également été enregistrée à Melilla, où 130 personnes, dont une proportion importante de mineurs, ont réussi à s’introduire selon les déclarations de la déléguée Sabrina Moh, au journal El País. Le Maroc et l’Espagne maintiennent un niveau de vigilance maximal et renforcent leur dispositif sécuritaire et diplomatique pour stabiliser la zone et prévenir de nouvelles vagues migratoires.