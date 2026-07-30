La Bourse de Casablanca confirme son statut de voie de sortie pour le capital-investissement

L’effervescence qui s’est emparée du marché financier marocain lors de la séance du 27 juillet fera date dans les annales de la cote casablancaise. En accordant un régime exceptionnel permettant une fluctuation de 20% à la hausse ou à la baisse dès la première cotation, loin du cadre réglementaire habituel plafonné à 10% pour les titres nationaux, la Bourse de Casablanca a pris une initiative particulièrement judicieuse. «Pour ses premiers pas sous les projecteurs des parquets, T2S Group Holding, structure emmenée par Abderraouf Sordo, a littéralement bondi de 19,98%, tranchant de manière spectaculaire avec l’évolution modérée de l’indice de référence, le Masi, qui s’appréciait, le même jour, d’un discret 0,75%», indique le magazine Jeune Afrique dans une analyse dédiée.

Cette envolée spectaculaire ne constitue guère une surprise pour les analystes du marché, l’opération initiale ayant fait l’objet d’un engouement colossal en s’affichant sursouscrite près de 44 fois par une pléthore d’investisseurs institutionnels et particuliers. En s’adjugeant le rang de 81e valeur cotée de la place marocaine, la première à effectuer son entrée au cours de cette année 2026, T2S Group Holding s’établit désormais à une valorisation globale d’environ 5,3 milliards de dirhams. Un tel niveau de valorisation positionne d’emblée l’entreprise au cœur du peloton intermédiaire des plus importantes capitalisations boursières du pays.

Au-delà du verdict brut des compteurs, le retentissement de cette opération découle de la structure complexe et tripartite du montage financier élaboré pour l’occasion. Loin d’une augmentation de capital conventionnelle, cette introduction en Bourse a conjugué une émission d’actions nouvelles à hauteur de 350 millions de dirhams et une importante cession de titres existants pour 750 millions de dirhams. L’objectif prépondérant de ce schéma résidait dans le désengagement programmé de son actionnaire financier de référence, Helios Investment Partners. Fondée par le duo d’investisseurs Tope Lawani et Babatunde Soyoye, cette firme s’impose comme le mastodonte africain du private equity. «En orchestrant cette sortie majeure, le fonds réduit sa participation dans T2S à 42%, pavant ainsi la voie à un retrait intégral à terme, au terme d’une stratégie de valorisation particulièrement fructueuse», écrit Jeune Afrique.

Le troisième volet de cet amarrage boursier s’inscrit, quant à lui, au service direct des ambitions industrielles du groupe médical. Les ressources nouvellement levées doivent en effet assurer le financement de projets d’infrastructures stratégiques, au premier rang desquels figure le déploiement prévu, à l’horizon 2028, d’un second cyclotron à Fès. Cet accélérateur de particules de haute précision permettra de franchir un cap déterminant dans le développement de la médecine nucléaire et de l’imagerie médicale sur le territoire national.

L’opération constitue une démonstration probante de la maturité grandissante de la Bourse de Casablanca en tant que vecteur privilégié de liquidité et de valorisation pour l’écosystème du capital-investissement. Ce succès s’inscrit dans un continuum particulièrement révélateur, initié lors des exercices précédents. Dès 2022, le fonds marocain PME Croissance traçait le sillon en introduisant Disty Technologies pour un montant de 172 millions de dirhams. Deux années plus tard, les actionnaires majeurs de la Compagnie marocaine de goutte-à-goutte et de pompage, parmi lesquels figurent les fonds DPI et AfricaInvest, remettaient sur le marché plus de 800 millions de dirhams de titres tout en conservant le contrôle du capital. «En remontant plus loin, d’autres sorties d’envergure menées par des fonds privés ont généré des valorisations exceptionnelles, à l’image du spécialiste du BTP TGCC, dont le cours a progressé de plus de 489% depuis 2023, ou de la fintech Cash Plus, qui affiche un parcours haussier de près de 22% depuis ses débuts boursiers à la fin de l’année 2025», relate Jeune Afrique.

Cette capacité avérée des fonds à formaliser des sorties à des ratios de rentabilité élevés insuffle un dynamisme structurant à l’ensemble du tissu économique. En constatant la fluidité et l’efficience des processus de cession sur le marché public, les investisseurs en capital trouvent une incitation renforcée à réinjecter leurs liquidités dans de nouvelles entreprises en croissance. Les statistiques de l’Association marocaine des investisseurs en capital attestent du potentiel considérable de cette mécanique: les sociétés de gestion membres accompagnent à ce jour un portefeuille composé de plus de 160 entreprises, selon un cycle moyen de détention s’établissant à six ans.

Ce gisement d’actifs matures offre une réserve naturelle d’opérations d’envergure aptes à maintenir un rythme régulier d’introductions en Bourse sur la période 2026-2028. L’intérêt marqué du groupe Dislog, initié par Moncef Belkhayat et soutenu à son capital par les fonds SPE et MCP, préfigure déjà cette nouvelle vague d’inscriptions à la cote, à un moment où la place casablancaise entreprend de réformer en profondeur son marché alternatif par une division par deux des coûts d’accès destinés aux petites et moyennes structures. Sur le plan conjoncturel, l’engouement suscité par T2S injecte un tonus précieux à un marché financier qui traversait jusqu’ici une phase de temporisation.