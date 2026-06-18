Bourse de Casablanca: l’irruption massive des particuliers bouscule le marché

L’année 2025 restera gravée comme celle du grand retour des particuliers à la Bourse de Casablanca. Portés par un marché haussier et une vague d’introductions en bourse sans précédent, les petits porteurs ont massivement poussé les portes du marché financier, bousculant les équilibres d’une place historiquement dominée par les grands institutionnels, indique le quotidien Les Inspirations Éco. La cloche de la Bourse casablancaise a retenti à trois reprises au cours de l’exercice pour saluer les arrivées de Vicenne, Cash Plus et SGTM. Ces trois opérations ont suscité un engouement exceptionnel, mobilisant un peu plus de 252 milliards de dirhams de souscriptions pour une offre globale de seulement 6 milliards de dirhams. Près de 290.000 souscripteurs ont tenté leur chance, marquant le réveil du marché primaire.

Cette effervescence se traduit de manière spectaculaire dans les chiffres officiels, écrit Les Inspirations Éco. Selon le dernier rapport de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, la base de clients actifs des sociétés de bourse a bondi de 142,3% en un an, s’établissant à 35 287 investisseurs à fin 2025. Parmi eux, les particuliers marocains se taillent la part du lion avec 32 002 comptes actifs, représentant désormais 91% de la clientèle totale, contre 82% un an plus tôt. Le nombre total de comptes-titres a suivi une trajectoire similaire, grimpant de 230 604 à 401 169 sous l’impulsion exclusive des personnes physiques résidentes. Conséquence directe sur le marché central: la part de ces particuliers dans les volumes échangés est passée de 14% en 2023 à 26% en 2025. Une progression remarquable puisque les transactions globales de la place ont parallèlement crû de 63% pour atteindre 161 milliards de dirhams.

Cependant, derrière cet afflux massif, les professionnels décrivent un comportement davantage tourné vers le trading opportuniste que vers l’investissement de long terme, lit-on. Sur l’ensemble de l’année, les personnes physiques affichent un solde net légèrement vendeur, preuve qu’elles cherchent avant tout des plus-values rapides. Cette forte réactivité des boursicoteurs influe directement sur la volatilité de la cote. Moins impassibles que les institutionnels, les particuliers ont tendance à amplifier les mouvements de panique, comme cela s’est vérifié lors des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Cette quête de gains immédiats s’explique aussi par la frustration née des mécanismes d’allocation, souligne Les Inspirations Éco. Lors de l’introduction de Cash Plus, plus de 81.000 souscripteurs se sont disputé les titres, entraînant une demande 65 fois supérieure à l’offre. La priorité accordée aux institutionnels n’a laissé qu’un reliquat dérisoire aux particuliers, soit environ une vingtaine d’actions par personne. Pour beaucoup, le gain s’apparente ainsi à une simple prime de fidélité plutôt qu’à un véritable investissement de rupture.

Le défi majeur pour la place financière est désormais de transformer ces chasseurs d’opportunités en actionnaires durables afin d’installer une liquidité pérenne. À la fin de l’année 2025, l’activité du marché central avait doublé et le ratio de liquidité s’était hissé à 14,2%, soutenu par quelques valeurs phares. En revanche, les investisseurs étrangers restent timides, leur part dans les transactions plafonnant à 5%, loin des niveaux affichés avant le retrait du Maroc de l’indice MSCI Emerging Markets. Alors que les perspectives liées à l’organisation du Mondial 2030 et les prochaines introductions en bourse s’annoncent prometteuses, la Bourse de Casablanca va devoir prouver sa capacité à retenir cette nouvelle épargne populaire.