Bourse de Casablanca: ouverture du marché à terme adossé au MASI.20

La Bourse de Casablanca engage une évolution de son dispositif avec «le lancement effectif du Marché à Terme (MAT) et de la Chambre de compensation (CCP)», marquant une étape structurante dans l’élargissement des instruments financiers disponibles. L’introduction simultanée de ces deux infrastructures traduit une volonté d’inscrire la place financière dans des standards internationaux, tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs.

La logique économique repose sur l’intégration d’outils permettant une gestion plus fine des risques. Le communiqué précise que le marché à terme «introduit des contrats à terme» offrant aux opérateurs la possibilité «d’anticiper les évolutions de marché, de se couvrir contre la volatilité et de diversifier leurs stratégies» . Ce cadre élargit les capacités d’intervention des investisseurs en leur permettant d’arbitrer non seulement sur les niveaux de prix, mais également sur leur évolution anticipée.

Le déploiement du marché à terme s’organise selon une progression maîtrisée. Le premier produit introduit est un contrat à terme adossé à l’indice MASI.20, «composé des 20 valeurs les plus liquides de la cote». Ce choix reflète une priorité donnée à la liquidité et à la profondeur du marché, conditions essentielles au bon fonctionnement des produits dérivés.

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Un tel ancrage permet de limiter les déséquilibres potentiels liés à une base sous-jacente insuffisamment active, tout en offrant un référentiel représentatif pour les stratégies de couverture. Le communiqué indique que l’offre sera progressivement élargie «aux taux d’intérêt, puis à d’autres produits» en fonction des besoins de l’économie et des opérateurs, suggérant une montée en complexité graduelle.

En parallèle, la mise en place de la Chambre de Compensation introduit un mécanisme central dans l’architecture du marché. Présentée comme «contrepartie centrale unique entre acheteurs et vendeurs», la CCP garantit la bonne fin des transactions et élimine le risque de défaut de contrepartie.

Cette fonction constitue un élément déterminant pour la crédibilité du marché à terme. En sécurisant les échanges, elle crée les conditions nécessaires à l’intervention d’acteurs institutionnels, notamment internationaux. Le communiqué souligne d’ailleurs que cette infrastructure, «alignée sur les standards internationaux», vise à «renforcer la crédibilité de la place financière marocaine» .

Une organisation intégrée de la chaîne de valeur

Le lancement du MAT et de la CCP s’inscrit dans une transformation plus large de la Bourse de Casablanca. Le communiqué évoque «la transformation en groupe intégré offrant une chaîne de valeur complète», articulée autour de trois segments complémentaires: le marché au comptant, le marché à terme et la compensation.

Une telle organisation introduit une continuité entre négociation, gestion du risque et règlement des transactions, réduisant les frictions opérationnelles et améliorant la lisibilité pour les investisseurs. L’intégration de ces fonctions traduit également une volonté de structurer un écosystème cohérent, capable d’accompagner le développement de nouveaux usages financiers.

Le cadre réglementaire et institutionnel a été formalisé avec la signature des cahiers des charges encadrant les obligations des entités gestionnaires, ainsi que la mise en place des instances de gouvernance. Les nominations ont été validées «conformément aux dispositions de la loi n°42-12 relative au marché des instruments financiers à terme» , consolidant ainsi l’architecture juridique du dispositif.

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La structuration des organes de gouvernance reflète une logique d’intégration des différentes composantes du système financier. Le communiqué met en avant la représentation conjointe des acteurs de l’intermédiation boursière, du secteur bancaire, de l’assurance et de la gestion d’actifs .

Cette configuration vise à assurer une convergence des intérêts et à favoriser une appropriation collective du marché à terme. Le projet lui-même est présenté comme «le fruit de plusieurs années de travail collaboratif» impliquant autorités publiques, régulateurs et professionnels, ce qui souligne le caractère structurant de la coordination institutionnelle dans sa mise en œuvre.

Un repositionnement à l’échelle africaine

La portée du lancement dépasse le seul cadre domestique. Le communiqué associe explicitement cette évolution à un repositionnement régional, la Bourse de Casablanca étant appelée à se consolider comme «place financière de référence en Afrique» .

L’introduction des dérivés, combinée à un dispositif de compensation robuste, participe à la construction d’un marché «plus mature, plus liquide et résolument tourné vers l’international». Cette orientation renvoie à une stratégie d’intégration progressive dans les flux financiers globaux, où la sophistication des instruments constitue un facteur différenciant.

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La direction de la Bourse insiste sur la dimension structurante de cette évolution. «C’est un moment historique pour le Maroc. Nous ne lançons pas seulement de nouveaux instruments, mais un nouveau marché doté d’une infrastructure aux standards internationaux» , affirme Nasser Seddiki.

Le propos souligne la portée économique des nouveaux instruments, notamment leur capacité à offrir «des solutions de couverture efficaces aux investisseurs» et à renforcer «la résilience et la compétitivité de notre économie». L’enjeu dépasse ainsi la seule innovation financière pour s’inscrire dans une dynamique plus large de consolidation du marché des capitaux.