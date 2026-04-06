Economie

Le Maroc active son marché à terme et met en ligne un portail dédié

Siège de la Bourse de Casablanca.

Siège de la Bourse de Casablanca. Brahim Taougar le360

Bank Al-Maghrib et l’Autorité marocaine du marché des capitaux mettent en ligne le site web institutionnel de l’Instance de coordination du marché à terme, concomitamment avec le démarrage de ce marché, ce lundi 6 avril.

Par La Rédaction
Le 06/04/2026 à 11h25

Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) annoncent la mise en ligne du site web institutionnel de l’Instance de coordination du marché à terme (ICMAT).

C’est ce qu’indique un communiqué conjoint, notant que ce lancement intervient concomitamment avec le démarrage «historique» du marché à terme d’instruments financiers au Maroc, marqué ce lundi 6 avril par la première cotation du contrat à terme ferme sur l’indice MASI 20, dénommé «Future MASI 20».

«Conçu comme une plateforme d’information centrale de référence, le portail de l’ICMAT s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement des membres du marché à terme. Il vise à offrir une information complète, structurée et accessible à l’ensemble des intervenants et au public», expliquent les deux institutions.

Lire aussi : Marché à terme: la Bourse de Casablanca prépare le lancement des Futures MASI 20

À rappeler que cette instance, instituée par la loi 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers, assure la coordination des actions de BAM et de l’AMMC en matière de contrôle conjoint du marché à terme.

Ce portail, accessible à travers l’adresse URL www.icmat.ma, offre une vision exhaustive de l’écosystème à travers quatre axes, indique le communiqué. Le premier est l’organisation de l’ICMAT: missions, composition et modalités de fonctionnement de l’instance. Le deuxième axe est le cadre réglementaire: compilation des textes législatifs et réglementaires régissant le marché à terme.

Le troisième est l’écosystème du marché: informations détaillées sur les entreprises de marché et les membres habilités et le quatrième est le centre de ressources: bibliothèque de publications, communiqués de presse, guides pratiques, formulaires et Foire aux questions (FAQ).

Par La Rédaction
Le 06/04/2026 à 11h25
#Bourse#Bourse de Casablanca#marché à terme#MASI 20#Investissement

LEs contenus liés

Economie

Marché à terme: «Nous passons d’une logique de détention à une logique de pilotage du risque», selon Amine Maamri

Economie

Marché à terme: la Bourse de Casablanca accélère sa mutation

Economie

Marché des capitaux: lancement du marché à terme le 6 avril

Economie

Le marché à terme expliqué par Attijariwafa bank

Articles les plus lus

1
Paris brise le tabou: la justice française accuse l’Algérie de terrorisme d’État
2
Incivisme et arnaques
3
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
4
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
5
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
6
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
7
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
8
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
Revues de presse

Voir plus