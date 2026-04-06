Le Maroc active son marché à terme et met en ligne un portail dédié

Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) annoncent la mise en ligne du site web institutionnel de l’Instance de coordination du marché à terme (ICMAT).

C’est ce qu’indique un communiqué conjoint, notant que ce lancement intervient concomitamment avec le démarrage «historique» du marché à terme d’instruments financiers au Maroc, marqué ce lundi 6 avril par la première cotation du contrat à terme ferme sur l’indice MASI 20, dénommé «Future MASI 20».

«Conçu comme une plateforme d’information centrale de référence, le portail de l’ICMAT s’inscrit dans la stratégie d’accompagnement des membres du marché à terme. Il vise à offrir une information complète, structurée et accessible à l’ensemble des intervenants et au public», expliquent les deux institutions.

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À rappeler que cette instance, instituée par la loi 42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers, assure la coordination des actions de BAM et de l’AMMC en matière de contrôle conjoint du marché à terme.

Ce portail, accessible à travers l’adresse URL www.icmat.ma, offre une vision exhaustive de l’écosystème à travers quatre axes, indique le communiqué. Le premier est l’organisation de l’ICMAT: missions, composition et modalités de fonctionnement de l’instance. Le deuxième axe est le cadre réglementaire: compilation des textes législatifs et réglementaires régissant le marché à terme.

Le troisième est l’écosystème du marché: informations détaillées sur les entreprises de marché et les membres habilités et le quatrième est le centre de ressources: bibliothèque de publications, communiqués de presse, guides pratiques, formulaires et Foire aux questions (FAQ).