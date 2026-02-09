Marché des capitaux: lancement du marché à terme le 6 avril

Intervenant lors d’une conférence organisée par l’Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB), la ministre a présenté ce nouveau compartiment comme un outil clé de modernisation du marché des capitaux. Selon elle, le marché à terme offrira aux investisseurs des instruments de couverture adaptés, améliorera la formation des prix et contribuera directement au renforcement de la liquidité et de l’attractivité globale du marché boursier marocain.

Ce lancement s’inscrit dans un contexte de retour de la confiance macroéconomique et financière, caractérisé par une capitalisation boursière désormais supérieure à 1.000 milliards de dirhams et par une participation croissante des investisseurs particuliers. Pour la ministre, il s’agit d’une réforme attendue de longue date, appelée à accompagner la diversification des sources de financement et à soutenir un nouveau cycle d’investissement structurant.

Les responsables de la Bourse de Casablanca ont souligné que le marché à terme constitue une évolution structurelle majeure, permettant de dépasser le modèle exclusivement fondé sur le cash equity. Les contrats à terme, notamment sur indices et sur taux, doivent offrir aux investisseurs des solutions de gestion des risques comparables aux standards internationaux et favoriser l’émergence de stratégies d’investissement plus sophistiquées.

Le dispositif sera adossé à des infrastructures renforcées, incluant la mise en place d’une chambre de compensation agissant comme contrepartie centrale, destinée à réduire le risque de contrepartie et à sécuriser les transactions. Les mécanismes de market making, également évoqués par plusieurs intervenants, sont appelés à jouer un rôle central dans l’animation du nouveau marché et dans l’amélioration de la liquidité.

Pour les autorités et les opérateurs, le lancement du marché à terme constitue aussi un signal adressé aux investisseurs internationaux, dans un contexte où le Maroc cherche à renforcer sa visibilité dans les grands indices boursiers mondiaux. Cette réforme est ainsi perçue comme un jalon déterminant dans la stratégie visant à positionner durablement Casablanca comme hub financier régional et africain.