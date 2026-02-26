Economie

Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien

Un hélicoptère de la Gendarmerie royale en mission de surveillance et de sécurisation sur le site de l’accident du porte-conteneurs Ionikos à l’entrée du port de Casablanca, le 26 février 2026. (S.Kadry/Le360)

Un incident maritime inhabituel s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à l’entrée du port de Casablanca, provoquant la chute de dizaines de conteneurs en mer et l’interruption temporaire du trafic portuaire, a appris Le360 de sources concordantes.

Selon nos informations, un navire porte-conteneurs battant pavillon libérien, nommé «Ionikos», a quitté le port vers 23h45, après avoir déchargé une cargaison en provenance de Chine. Alors qu’il franchissait la porte du port en direction de l’Espagne, le navire aurait été secoué par des vagues relativement élevées, ce qui aurait provoqué un mouvement de roulis et un déséquilibre de la cargaison.

Sous l’effet de ces mouvements, plusieurs conteneurs sont tombés à la mer à proximité immédiate de l’entrée du port. Le navire se trouve actuellement à environ 6 milles du port, à l’arrêt.

Dans un premier temps, l’intervention nocturne des autorités sur place n’a donné lieu à aucun constat. Ce n’est que le lendemain matin que les éléments de la Gendarmerie royale ont découvert des conteneurs éparpillés dans la zone d’accès au port.

L’armateur du navire a officiellement déclaré la perte de 85 conteneurs, contenant des marchandises diverses, notamment des pièces automobiles, des articles d’ameublement et d’autres biens de consommation.

Pour sécuriser la zone et organiser les opérations de récupération, une importante mobilisation a été mise en place: un hélicoptère, cinq «trawlers» de la Gendarmerie royale maritime et de la Marine royale, ainsi que des bateaux de remorquage participent aux opérations.

Par mesure de sécurité, le trafic maritime au port de Casablanca a été temporairement suspendu, le temps d’évaluer les risques pour la navigation et d’organiser les opérations de récupération.

Chute de 85 conteneurs d’un navire libérien à l'entrée du Port de Casablanca

La perte de conteneurs en mer n’est pas un phénomène rare dans le transport maritime mondial. Chaque année, des centaines voire des milliers de conteneurs peuvent tomber par-dessus bord, souvent en raison de conditions météorologiques difficiles, de mouvements du navire ou d’un mauvais arrimage de la cargaison.

Un incident similaire s’était déjà produit à Casablanca en 2014, lorsqu’un navire au mouillage avait perdu 27 conteneurs, tombés à la mer dans la zone portuaire et récupérés par les autorités après une opération de plusieurs jours.

Les investigations en cours devront déterminer si les conditions de mer, l’arrimage de la cargaison ou d’autres facteurs techniques sont à l’origine de l’accident survenu.

