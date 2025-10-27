Société

Transport urbain: 257 autobus réceptionnés au port de Casablanca

Quelques uns des nouveaux autobus qui ont été réceptionnés le lundi 27 octobre au Port de Casablanca.

Un lot de 257 autobus neufs a été réceptionné, lundi, au port de Casablanca, dans le cadre du nouveau Programme de transport public urbain par autobus (2025–2029).

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/10/2025 à 16h10

Plusieurs agglomérations bénéficieront de ce nouvel arrivage qui fait partie de la première phase de ce programme visant à doter l’ensemble des villes du Royaume d’un transport urbain à la hauteur des attentes des citoyens sur les plans qualitatif et quantitatif.

Il s’agit de Marrakech (49 bus), Agadir (40), Tanger (56), Tétouan (68) et Benslimane (44). Dans ce sens, le directeur général de la Société de développement local (SDL) Marrakech Mobility, Abdelaaziz Fares, a souligné que la réception de ce lot s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de contrat de gestion déléguée, initié par le ministère de l’Intérieur en concertation avec les autorités délégantes, en l’occurrence le groupement des collectivités locales «Marrakech Transport».

Il a ajouté que ce Groupement a reçu 49 bus, notant que 97 seront réceptionnés incessamment, avant d’atteindre un parc total de 207 véhicules en début novembre.

استلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء

Ces autobus permettront de répondre à la demande croissante du transport collectif recensée lors de l’étude de restructuration du réseau de transport collectif, a indiqué le responsable.

Et d’expliquer que les autobus réceptionnés seront acheminés vers une plateforme logistique dédiée à la mise en place des équipements embarqués, ajoutant que ces systèmes permettront au ministère de l’Intérieur, à l’autorité délégante et aux délégataires, de disposer d’informations fiables relatives au contrat de gestion déléguée, ainsi qu’aux données d’exploitation.

Lire aussi : Transport urbain: Agadir reçoit sa première flotte de nouveaux autobus

En outre, a poursuivi le responsable, les futurs usagers du réseau de transport collectif auront l’occasion d’avoir une information instantanée sur les données du réseau, les fréquences des lignes, ainsi que la possibilité d’accéder aux titres de transport par plusieurs moyens (Sites Web, distributeurs automatiques de tickets et applications mobile).

Doté de près de 11 milliards de dirhams, le Programme pour le transport public urbain par autobus qui bénéficiera à 37 autorités délégantes (84 villes et concentrations urbaines), couvre notamment l’acquisition de près de 3.800 autobus, des systèmes intelligents d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs.

Il jette les fondements d’une nouvelle gouvernance de la mobilité durable au service des citoyens, en droite ligne avec les hautes orientations royales contenues dans le message adressé par le Souverain en décembre 2024 aux deuxièmes Assises nationales sur la régionalisation avancée, tenues à Tanger.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/10/2025 à 16h10
#Bus#programme#Ministère de l'Intérieur#Mobilité

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Transport urbain: Agadir reçoit sa première flotte de nouveaux autobus

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Transport urbain: près de 1.000 autobus seront livrés d’ici début novembre

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Abdelouafi Laftit dévoile un ambitieux programme de renouvellement du parc des autobus urbains

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat. 150 millions de dirhams pour l'acquisition de 100 autobus

Articles les plus lus

1
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
2
Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure
3
Station terminus pour les séparatistes d’Alger
4
L’Étranger
5
Territoires tunisiens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
6
Fatwa sur la zakat: tout ce qu’il faut savoir avec Lahcen Sguenfle, président du Conseil des oulémas de Skhirate-Témara
7
Retour en images sur l’exercice amphibie maroco-américain à Al Hoceïma
8
Immersion dans la Joutiya Ben Abbad, plus grande friperie du Maroc
Revues de presse

Voir plus