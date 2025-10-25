Transport urbain: Agadir reçoit sa première flotte de nouveaux autobus

Première tranche d'autobus réceptionnés par Agadir dans le cadre de la phase initiale du nouveau programme de transport public urbain. (M.Oubarka/Le360)

Une première tranche de 70 autobus est arrivée à Agadir ce samedi dans le cadre du programme national de modernisation du transport urbain.

Dans une déclaration à la presse, Jamal Bargach, directeur de l’exploitation à la Société de développement local Grand Agadir transport et mobilité, a indiqué que «les prochaines tranches sont prévues dans les jours à venir, via le port d’Agadir ou le port de Casablanca», tout en précisant que «d’ici la fin de l’année, un nouvel opérateur assurera l’exploitation de ces autobus».

Il rappelle que ce programme, doté de près de 11 milliards de dirhams, bénéficiera à 37 autorités délégantes (84 villes et concentrations urbaines), et couvrira l’acquisition de près de 3.800 autobus, des systèmes intelligents d’aide à l’exploitation et d’information des voyageurs.

أكادير تستقبل أول دفعة من الحافلات الحضرية الجديدة. le360

L’exploitation de cette flotte se fera par des opérateurs professionnels suivant un nouveau modèle de gestion déléguée axée sur la qualité du service, l’innovation et la performance, comme l’a expliqué hier Younès El Kasmi, gouverneur directeur de la mobilité urbaine et du transport à la Direction générale des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur.