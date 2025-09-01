Transport urbain à Fès: intenable, la crise persiste

Le dossier du transport urbain à Fès continue de susciter l’inquiétude des habitants, dans un contexte où aucune solution durable n’a encore été trouvée pour mettre fin à une situation qui perdure. À l’approche de la rentrée scolaire et universitaire, les citoyens se retrouvent confrontés à un quotidien marqué par la rareté des bus et l’état dégradé du parc roulant, aggravant ainsi la crise de mobilité entre les différents quartiers de la ville.

Selon Abdelhaq Hadrami, un acteur associatif de la ville, cette crise affecte toutes les générations. Il a expliqué que le manque de bus contraint de nombreux étudiants à abandonner leurs études. Il a également souligné que le parc de bus est vieillissant et insuffisant, ce qui cause de fréquents accidents. Autrefois un modèle de transport urbain, Fès est devenue un point noir dans ce domaine.

Pour l’acteur associatif Abdelhadi Ennaqabi, le transport urbain était au cœur des promesses électorales de l’alliance au pouvoir lors des élections communales de 2021. Malgré l’engagement du maire de fournir un nouveau parc de bus à chaque rentrée, le dossier reste bloqué plus de cinq ans après.

Le même intervenant précise que les habitants et les étudiants continuent de subir les conséquences du manque de bus. La ville a bien reçu des bus de Casablanca pour pallier cette crise, mais ils ne sont toujours pas en circulation. Les habitants demandent à la commune de les mettre en service rapidement pour résoudre ce problème persistant.

Des promesses non tenues

«La population attend depuis 2012 un service de transport urbain de qualité, mais les élus successifs ont échoué à trouver des solutions concrètes», précise Ali Lkessab, membre de la commune de Fès.

Selon lui, la circulation des bus est très irrégulière, avec parfois un seul bus par heure, et la plupart des lignes ont été supprimées. Cette situation oblige les habitants à prendre des taxis, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. La crise est aggravée par l’état dégradé des bus, qui provoque de fréquents accidents et incendies, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des usagers.

Il a critiqué la gestion du dossier, qu’il juge laxiste et inefficace, car elle n’a pas permis d’imposer le respect du cahier des charges à l’ancienne compagnie. Même si le contrat a été résilié et qu’un nouveau cahier des charges a été élaboré pour une autre société, aucune amélioration n’est visible sur le terrain. Selon lui, la situation actuelle n’offre aucun signe de progrès ni de communication claire pour rassurer la population sur l’avenir du transport urbain à Fès.

Lkessab a insisté pour que le conseil communal de Fès, dans son ensemble, se concentre sur des solutions réalistes afin de mettre fin à cette crise qui affecte principalement la population. Il a appelé à la mise en place de mesures urgentes et concrètes pour offrir un service de transport digne de ce nom.

Vers une nouvelle ère de transport?

Le conseil communal de Fès a approuvé, lors de la session de février 2025, la résiliation du contrat de la société « City Bus » en raison de manquements répétés aux clauses du cahier des charges, notamment le manque de bus, l’état dégradé du parc et l’absence de confort et d’accessibilité. Cette décision a ouvert une phase transitoire difficile, impactant directement la vie quotidienne des habitants, qui ont vu leur souffrance augmenter face à l’absence de solutions alternatives efficaces.

Parallèlement, la commune, avec le soutien du ministère de l’Intérieur, cherche à lancer un projet ambitieux de rénovation du réseau de transport public, reposant sur l’acquisition de 261 bus modernes actuellement fabriqués en Chine, dont la mise en service est prévue pour la fin de l’année. Le projet vise à renforcer l’offre et à améliorer la qualité des services, en prévision d’événements sportifs majeurs tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Cependant, l’absence d’informations précises sur les délais de mise en œuvre suscite l’inquiétude des habitants, qui s’interrogent sur l’avenir de leurs déplacements quotidiens.