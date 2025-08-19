Agadir: la location pour pallier le déficit en transport urbain en vue de la CAN 2025

À quelques mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, à Agadir, qui accueillera plusieurs matchs au stade Adrar, la question des déplacements des supporters et visiteurs devient cruciale. Face aux limites actuelles de son parc de bus urbains, la Société de Développement Local (SDL) Agadir Grand Transport et Mobilité Urbaine a lancé un appel d’offres pour la location d’autobus destinés à renforcer provisoirement le réseau. Montant de l’opération, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 20 août, plus de 4,1 millions de dirhams.

Cette solution d’urgence vise à combler un vide béant. Depuis plusieurs années, le transport urbain de la capitale du Souss souffre d’un manque chronique de fiabilité. Bus vétustes, pannes récurrentes, accidents fréquents et retards à répétition… La situation est intenable. Le contrat de gestion déléguée signé avec l’opérateur actuel arrive par ailleurs à échéance en décembre 2025, sans perspective de renouvellement.

Si les autorités locales comptent beaucoup sur l’entrée en service du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS), long de 15 kilomètres et reliant plusieurs quartiers stratégiques de la ville, elles ne veulent pas prendre le risque d’un chaos logistique durant la CAN. D’où l’option du renforcement temporaire du parc via la location de bus, le temps de gérer l’afflux de spectateurs vers le stade, les hôtels et les espaces publics.

En parallèle, la ville a ouvert un nouvel appel d’offres pour la gestion déléguée du transport urbain et périurbain pour une durée de 10 ans. L’objectif: sélectionner un opérateur majeur capable de gérer non seulement le réseau classique, mais aussi le futur BHNS. Les critères mis en avant incluent l’intégration de technologies modernes (systèmes de contrôle et de suivi, paiement dématérialisé, caméras de sécurité, connexion internet à bord), écrit Al Akhbar.

Un programme de renouvellement du parc, estimé à 11,5 millions de dirhams, prévoit l’acquisition de 274 nouveaux bus via la SDL. Par ailleurs, un budget de 178 millions de dirhams a déjà été réservé pour l’achat de 30 bus articulés de haute capacité (18 à 21 mètres), fonctionnant au diesel ou en mode hybride diesel-électrique, afin de réduire l’empreinte carbone.

Le calendrier est serré. Les offres pour le futur contrat doivent être déposées avant le 29 août, suivies d’auditions et d’analyses des dossiers techniques et financiers en septembre. La signature avec l’opérateur retenu est prévue pour novembre, pour un lancement officiel du nouveau système de transport le 16 décembre 2025, soit quelques jours seulement après la fin de la CAN.