Transport urbain: défaillances à la pelle de City Bus Fès

Le contrat liant la commune de Fès à la société délégataire City Bus pour la gestion du transport urbain semble vivre ses derniers jours. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 18 octobre. «Malgré un accord d’entente signé il y a plusieurs mois entre la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), la commune et City Bus pour une restructuration du service, la situation ne s’est guère améliorée», lit-on.

City Bus n’a pas tenu ses engagements, notamment en matière d’acquisition de nouveaux autobus, et le service offert aux usagers continue de se dégrader, avec des pannes et des incendies à répétition. Face à ce constat d’échec, la commune a décidé de prendre les choses en main et de lancer une étude de restructuration du réseau et du service de transport public urbain et interurbain.

Selon les responsables, l’objectif est de repenser l’offre de transport par autobus pour répondre aux besoins réels des usagers, en garantissant un service efficient et de qualité. «L’étude, structurée en trois missions, vise à établir un diagnostic précis de la situation actuelle, à proposer des scénarios de restructuration et à étudier la faisabilité du scénario retenu», lit-on encore.

La première phase se concentre sur l’analyse de l’existant. Il s’agit de collecter des données sur l’offre et la demande, d’analyser le fonctionnement du réseau actuel et d’identifier les principaux dysfonctionnements.

Sur la base du diagnostic établi et de la stratégie définie, la commune veut identifier au moins trois scénarios de restructuration. Chaque scénario détaillera l’organisation du réseau, la hiérarchie des lignes, le maillage, les pôles de rabattement, les arrêts et la tarification.

Une fois le scénario optimal sélectionné, la dernière phase de l’étude se concentrera sur son approfondissement et son étude de faisabilité. À l’issue de cette étape, la commune identifiera le réseau restructuré, les lignes, les itinéraires, les fréquences, les types de véhicules et les tarifs qui seront adaptés aux spécificités de la ville.

L’étude inclura également la localisation optimale des dépôts, l’estimation des coûts d’investissement et de fonctionnement, la définition du schéma contractuel à mettre en œuvre, les projections financières d’exploitation avec un planning de mise en place et des mesures d’accompagnement, notamment en termes de communication et d’information des usagers.