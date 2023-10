Tétouan: la commune est-elle derrière les incendies de bus?

Un bus de transport public assurant la liaison Tétouan-Mdiq-Fnideq a pris feu, mercredi dernier, au niveau de la Pointe de Ristinga à Mdiq. Le véhicule a été totalement saccagé tandis que les passagers s’en sont miraculeusement sortis, rapporte le quotidien Al Akhbar. Cet incendie est le deuxième du genre après celui d’un autre bus au centre-ville de Tétouan pendant les vacances d’été, au pic de la saison touristique.

Cet incident a poussé le ministère de l’Intérieur à intervenir, en coordination avec la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour renforcer le parc de bus, éviter l’encombrement, réduire les incidents techniques et les incendies moteur. Le parquet compétent près la cour d’appel a ordonné à la police judiciaire et la police scientifique de Mdiq d’ouvrir une enquête pour déterminer les causes de cet incendie.

Pour sa part, la commission de la gestion déléguée du transport urbain suit de près le développement de cet incident. De son côté, la société délégataire Vitalis souligne que «le bus qui a pris feu appartenait à la société Alsa et avait été amené de Casablanca pour faire face à la congestion du trafic urbain. Nous avons refusé d’utiliser certains de ces bus à cause de leur mauvais état mécanique».

Le quotidien Al Akhbar souligne que la commune urbaine de Tétouan n’a pas tenu compte de ce constat et a mis ces bus en circulation après les avoir soumis à un entretien mécanique à Tanger. Malgré cela, 16 bus ont à nouveau été soumis à une visite technique et déclarés inaptes à circuler. La société Vitalis a indiqué que le véhicule qui a pris feu, mercredi dernier, figurait parmi les 16 bus qu’elle a refusés de réceptionner.

Les dirigeants de cette société soulignent, par ailleurs, qu’ils ont fait une demande au président de la commune urbaine de Tétouan pour introduire de nouveaux bus électriques répondant à des normes internationales mais il a refusé «pour des raisons inconnues». Du coup, ils «mettent en garde contre ces bus tout en déclarant qu’ils ne pourront être tenus responsables en cas d’incidents ou d’accidents».