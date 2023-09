Laâyoune: fin de la crise du transport urbain par bus

Est-ce la fin de la crise du transport urbain à Laâyoune qui dure depuis le début de l’année 2022? En tout cas, dès mardi dernier, des dizaines de bus neufs, arborant le sigle d’une nouvelle société de transport urbain à laquelle la gestion déléguée de ce service public communal a été accordée, ont commencé à desservir les lignes reliant les différents quartiers de Laâyoune.

Selon le quotidien Al Akhbar du vendredi 29 septembre, les autorités administratives et sécuritaires avaient au préalable mis fin aux activités des «Honda» ou «Lekouer» (le petit car, selon le jargon local) qui avaient proliféré à Laâyoune.

Cette dernière a en effet vu son contrat résilié, le 1er janvier 2022, par la mairie de Laâyoune à cause du non-respect de ses engagements consignés dans le cahier des charges. Ainsi, au lieu de mettre en service 50 bus, dont 45 actifs et 5 de réserve, tel que stipulé par le contrat de gestion déléguée, l’ancienne société a fonctionné avec 26 bus seulement. En plus de l’insuffisance manifeste de cette flotte pour répondre aux besoins de la mobilité de la population entre les différentes zones de la ville, ladite société n’a pas respecté non plus les conditions d’hygiène, en refusant le lavage régulier des bus, ou de sécurité comme le non-remplacement des vitres brisées, en plus du non-usage d’un distributeur automatique de tickets.

Depuis cette résiliation de contrat, les membres du conseil communal de Laâyoune n’ont cessé de mettre la pression sur le maire Hamdi Ould Errachid, en vue de trouver une solution rapide à la crise. Cependant, malgré les nombreux appels d’offres lancés en vue de dénicher une société qui pourrait prendre en charge la gestion du transport urbain à Laâyoune, les candidats ne se sont pas bousculés au portillon.

Selon Al Akhbar, c’est finalement au 3e appel d’offre qu’une nouvelle société s’est manifestée. Il s’agit d’un regroupement de deux sociétés locales, dont l’une appartient à un notable de Laâyoune, qui s’est associé avec une autre société nouvellement créée pour signer les tout nouveaux contrats et cahiers de charges avec le maire Hamdi Ould Errachid. Le seul changement par rapport à l’ancien contrat, c’est la révision à la hausse des prix des tickets de bus, qui passent de 2 DH à 4 DH l’unité. La flambée actuelle des prix du carburant est passée par là.