Transport urbain: fin de parcours pour la société espagnole Alsa à Agadir

Les jours de la société espagnole Alsa, chargée de la gestion du transport urbain dans l’agglomération du Grand Agadir, sont désormais comptés. Le contrat qui la lie aux autorités locales arrive à échéance dans les prochaines semaines, marquant la fin d’un partenariat de quinze ans, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 21 octobre.

Alsa cessera officiellement ses activités à la mi-décembre 2025, mettant ainsi un terme à une longue période de gestion d’un secteur stratégique, souvent sujet à polémique. Avant l’arrivée d’Alsa, le transport urbain à Agadir était partagé entre une société de développement local et une entreprise privée.

Depuis plusieurs mois, le service assuré par Alsa fait l’objet de nombreuses critiques. Accidents, retards fréquents, bus délabrés et pannes mécaniques ont alimenté le mécontentement des usagers, écrit Al Akhbar. De nombreuses voix locales se sont élevées pour exiger un renforcement du contrôle technique du parc de bus et la mise en place d’un mécanisme de suivi rigoureux, conformément aux clauses du contrat liant la société à la ville.

Face à ces dysfonctionnements, les autorités locales ont lancé un appel d’offres international afin de sélectionner une nouvelle entreprise capable de reprendre le flambeau et de moderniser le réseau de transport urbain et périurbain. Lors de l’ouverture des plis, effectuée la semaine dernière, deux candidatures ont été retenues: celle de la société marocaine Supratours, filiale du Office National des Chemins de Fer (ONCF) et celle la société espagnole Otasa Group, déjà active dans le transport public en Espagne.

La commission technique examine actuellement les aspects financiers et techniques des deux offres. Le choix final tiendra compte de plusieurs critères dont la performance du service, la maintenance, la gestion des risques, la qualité et la numérisation des prestations. Le contrat, d’une durée de dix ans, sera attribué à la société la mieux notée avant la mi-décembre, afin qu’elle commence ses activités dès le 16 décembre prochain, précise Al Akhbar.

La ville d’Agadir se prépare également à accueillir plusieurs matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), ce qui accentue la pression sur les autorités locales. Pour éviter toute perturbation du service pendant cette période cruciale, la Société de Développement Local (SDL) Grand Agadir Transport et Mobilité Urbaine a lancé un appel d’offres pour la location de bus supplémentaires. Un budget de plus de 4,1 millions de dirhams a été alloué à cette opération, ouverte uniquement aux grandes entreprises, afin de renforcer temporairement le réseau durant la compétition. Les plis relatifs à cette commande ont été ouverts fin juin dernier.

Ce changement de délégataire marque une nouvelle étape pour le transport urbain à Agadir, un secteur souvent perçu comme le «point noir» des services publics dans la région. La future société devra relever plusieurs défis: renouveler la flotte de bus, améliorer la qualité du service et introduire des solutions numériques pour une gestion plus transparente et efficace.

Pour les habitants du Grand Agadir, l’espoir est de retrouver, enfin, un réseau de transport fiable, moderne et digne d’une grande métropole touristique.