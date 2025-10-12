Agadir: les travaux d’aménagement des quartiers de flancs de montagne au stade final

Plusieurs entreprises ont achevé la réhabilitation de la majorité des ruelles dans différents zones, notamment au quartier Aït El Mouden. Les habitants se disent globalement satisfaits, tout en appelant au renforcement des infrastructures de base pour garantir des conditions de vie dignes aux nombreuses familles de ces secteurs densément peuplés.

Dans des déclarations pour Le360, plusieurs résidents ont exprimé leur contentement quant aux travaux réalisés à ce jour dans la majorité des ruelles du quartier Aït El Mouden. Cependant, ils soulignent certaines insuffisances, comme la partie est, qui n’a pas encore bénéficié des aménagements, ainsi que quelques ruelles toujours en attente de réhabilitation. «Il est important de créer des espaces verts, qui constitueraient un véritable lieu de respiration pour les femmes, les enfants et les jeunes souhaitant développer leurs talents artistiques ou sportifs», ont souligné certains habitants.

Les riverains estiment qu’il est désormais indispensable de finaliser le pavage des ruelles et d’améliorer les voies d’accès afin de faciliter les déplacements et d’élever la qualité de vie. Ils signalent également un autre frein au développement de ces quartiers: la faible pression de l’eau potable. «Nous sommes obligés de nous approvisionner à l’aide de grands bidons d’eau afin de couvrir nos besoins quotidiens. Nous espérons l’intervention rapide des services compétents», ont témoigné d’autres habitants.

Ce chantier d’aménagement s’inscrit dans le cadre de l’axe dédié à la mise à niveau des quartiers sous-équipés de la ville d’Agadir. Il fait partie du Programme de développement urbain 2020-2024, signé devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020 sur la place Al Amal, pour une enveloppe budgétaire de plus de 85 millions de dirhams.

Ce projet royal a pour objectif de renforcer les infrastructures de base, dont les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, d’améliorer la voirie automobile, de paver les allées piétonnes et d’embellir le paysage urbain à travers l’aménagement d’espaces verts, de places publiques et d’aires de jeux pour enfants. Le programme comprend également la protection des versants et le renforcement des routes qui y mènent.

Il vise à offrir aux habitants concernés de meilleures conditions de vie et un cadre urbain de qualité, tout en générant des emplois temporaires pour les jeunes durant les travaux, et d’autres opportunités une fois les chantiers achevés.