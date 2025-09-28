Société

Voie express Agadir-Aéroport: plus de 40% d’avancement sur le dernier tronçon

Aperçu des travaux d’aménagement de la voie express urbaine reliant l’aéroport Al Massira au port d’Agadir. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 28/09/2025 à 18h55

VidéoLes travaux d’aménagement de la voie express urbaine reliant l’aéroport Al Massira au port d’Agadir, sur un linéaire de 20 kilomètres, se poursuivent à un rythme soutenu. Ce projet stratégique, d’un coût global d’environ 284 millions de dirhams, est structuré en trois tronçons et vise à fluidifier la circulation et à renforcer l’attractivité économique de la région.

Le troisième tronçon, long de 3,5 kilomètres et reliant le passage souterrain de l’axe Est-Ouest à la route nationale n°11 à Tikiouine, affiche déjà un taux d’avancement de plus de 40%.

Piloté par la Société de développement local Agadir Souss Massa Aménagement, ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, lancé devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020. Outre l’élargissement et le renforcement de la chaussée, le chantier comprend la réorganisation des giratoires, la création de passages piétons sécurisés et de pistes cyclables, ainsi que la mise à niveau de l’éclairage public et l’aménagement d’espaces verts.

Le projet prévoit également des travaux de génie civil pour l’installation de systèmes de surveillance par caméras, ainsi que la mise en place d’une signalisation horizontale et verticale garantissant la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.

L’achèvement des trois tronçons est prévu d’ici fin décembre 2025, en perspective de l’accueil des matchs de la Coupe d’Afrique des nations 2025, afin d’assurer des conditions optimales d’organisation et de qualité urbaine. Ce projet consolidera ainsi la place d’Agadir comme l’une des principales destinations sportives, économiques et touristiques du Royaume.

Lire aussi : Agadir: les travaux de réaménagement de l’avenue des FAR avancent à grands pas

Le premier tronçon, reliant le giratoire des Forces armées royales à l’avenue Abderrahim Bouabid (2,5 km), a déjà atteint 98% de réalisation, les travaux restants concernant la signalisation finale. Le deuxième tronçon (3,2 km), qui relie l’avenue Abderrahim Bouabid au passage souterrain de l’axe Est-Ouest, affiche également 98% de taux d’achèvement. Le troisième et dernier tronçon est, pour sa part, en cours d’exécution à plus de 40%.

Par M'hand Oubarka
Le 28/09/2025 à 18h55
#Agadir#Infrastructure#btp#Voie express

Société

Société

Société

Société

