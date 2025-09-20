Agadir: la corniche d’Anza, un nouvel atout stratégique pour la ville

Située au nord d’Agadir, la corniche d’Anza s’impose désormais comme une véritable vitrine touristique et un lieu de respiration pour les habitants. Réhabilitée par la Société de développement local Agadir Souss Massa Aménagement, elle fait partie du vaste programme signé devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020 sur la place Al Amal. Depuis, cette promenade en bord de mer a profondément changé le visage d’Anza, transformant un secteur longtemps délaissé en un espace de vie attractif et animé.

Le site séduit par son aménagement moderne: aires de jeux pour enfants, terrains de proximité dédiés aux sports, larges espaces verts et une vue imprenable sur l’océan Atlantique. On y croise des familles venues profiter d’un moment de détente, des enfants courant entre les structures de loisirs et des jeunes investissant les terrains pour des parties de football ou de basketball. Le tout dans une atmosphère conviviale et familiale.

«La corniche est devenue un lieu de rencontre où l’on se retrouve entre amis ou en famille. Les enfants adorent les aires de jeux, et nous, adultes, apprécions l’ambiance et la promenade face à la mer», déclare un visiteur.

Au-delà de son attrait, la corniche joue aussi un rôle économique et social majeur. «Ce projet a redonné vie à Anza, qui souffrait autrefois de marginalisation et de problèmes environnementaux», confirme un autre. «Aujourd’hui, grâce au programme royal, la zone attire des milliers de visiteurs chaque année, notamment parmi les touristes marocains», poursuit-il.

Les habitants soulignent enfin la nécessité de sensibiliser les usagers. «C’est un acquis précieux pour la ville, mais il faut préserver sa beauté et sa propreté pour qu’elle garde son attractivité», partage une résidente du quartier. «Il faut multiplier les campagnes pour encourager le respect de l’environnement et éviter que les équipements sportifs ou les espaces verts ne soient détériorés», conclut un riverain.

Avec son tracé étendu, ses jardins soignés et son panorama océanique, la corniche d’Anza s’impose aujourd’hui comme un symbole de renouveau pour Agadir, conjuguant loisirs, tourisme et développement local.