Budget, projets… le détail du chantier urbain autour du Grand stade d’Agadir

À l’approche de la Coupe d’Afrique des nations 2025, dont le coup d’envoi est prévu le 21 décembre, Agadir intensifie les travaux autour de son Grand stade.. DR

À l’approche de la CAN 2025, Agadir, l’une des six villes hôtes de la compétition, s’emploie à transformer son environnement urbain autour du Grand stade. Les travaux, déjà en cours, couvrent un large spectre, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 8 septembre: assainissement, génie civil, aménagement du parc urbain, voirie et parkings, infrastructures hydrauliques pour les eaux usées, réseaux d’arrosage, plantations, terrains sportifs et aires récréatives. L’éclairage public, le mobilier urbain et la signalisation font également partie du programme, visant à offrir une expérience optimale aux visiteurs et aux habitants.

Le budget mobilisé pour ce vaste projet dépasse les 500 millions de dirhams, incluant également la construction d’une piscine olympique et d’une grande salle multifonctionnelle, selon les marchés attribués par la SDL Agadir Souss-Massa Aménagement et la SDL Grand Agadir, chargées de la mobilité et des déplacements urbains, lit-on.

L’achèvement de ce chantier dans un délai de trois mois représente un enjeu stratégique majeur pour Agadir. Au-delà du respect des délais, il s’agit d’un test grandeur nature de la capacité du Maroc à réaliser des transformations urbaines ambitieuses avant un événement international. «La réussite ne se limitera pas à la fonctionnalité des infrastructures, mais se mesurera également à la qualité du cadre paysager et à l’image que la ville projettera à l’échelle continentale», note Les Inspirations Eco.

Un plan de révision de l’aménagement de la zone jouxtant le Grand stade a été adopté pour accélérer les travaux. Il convient de rappeler que, depuis son inauguration en octobre 2013, le Grand stade n’avait fait l’objet d’aucun aménagement conséquent, ce qui rend cette opération encore plus stratégique pour la capitale du Souss.

Le processus n’a pas été exempt de tensions. Au 10 juillet 2025, les services de la commune d’Agadir avaient enregistré plus de vingt oppositions avant l’approbation définitive du plan lors de la session extraordinaire du 22 juillet 2025. Ces recours, motivés principalement par les nuisances occasionnées par les infrastructures (routes, espaces verts, parkings…) ou par les équipements du nouveau plan, ont nécessité des ajustements sur le terrain, notamment pour les projets dont les terrains n’avaient pas été valorisés à temps.

Cette dynamique traduit la complexité de concilier les exigences d’un événement international et les attentes des habitants, tout en respectant les contraintes techniques et environnementales.

En somme, Agadir s’active pour livrer un cadre urbain exemplaire qui renforcera son attractivité et son image sur la scène africaine, démontrant que la ville, et par extension le Maroc, est capable de mener des projets ambitieux dans des délais très courts.