Agadir: l’Inspecteur général des FAR s’entretient avec le Commandant de la Force de la Minurso

Le général de division MD Fakhrul Ahsan reçu par le général de corps d’armée Mohammed Berrid, jeudi 28 août 2025 à Agadir.

La rencontre entre les deux responsables militaires a été l’occasion d’échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les FAR et la Minurso dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique.

Par La Rédaction
Le 28/08/2025 à 16h41

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces armées royales (FAR) et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant de la zone Sud, a reçu, jeudi 28 août 2025 au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir, le général de division MD Fakhrul Ahsan, commandant la Force de la mission onusienne (Minurso).

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les deux parties dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique FAR-Maroc sur sa page Facebook.

