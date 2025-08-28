Agadir: l’Inspecteur général des FAR s’entretient avec le Commandant de la Force de la Minurso

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces armées royales (FAR) et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant de la zone Sud, a reçu, jeudi 28 août 2025 au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir, le général de division MD Fakhrul Ahsan, commandant la Force de la mission onusienne (Minurso).

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les deux parties dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique FAR-Maroc sur sa page Facebook.