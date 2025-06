FAR. De l’académie aux cimes: exercice de haute intensité à Oukaïmeden pour les futurs officiers marocains

Dans le cadre de la formation militaire sur le terrain destinée aux élèves-officiers de quatrième année de l’Académie royale militaire, un entraînement d’endurance en milieu montagneux a été organisé du 27 mai au 3 juin de cette année. Cet exercice, alliant rigueur, esprit d’équipe et dépassement de soi, s’est distingué par la participation de cinq élèves-officiers de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan en France.

À plus de 2000 mètres d’altitude, dans la région de l’Oukaïmeden, connue pour ses conditions naturelles extrêmes, les élèves-officiers de la promotion sortante ont entamé une nouvelle étape de leur formation, bien différente des cours théoriques. Une semaine durant, ils ont suivi une série d’exercices dans l’une des zones montagneuses les plus difficiles du Maroc, avec comme objectif l’ascension du mont Toubkal.

Encadrant de cette promotion, le commandant Mohamed Farouk souligne que le milieu montagneux impose des exigences particulières, nécessitant une préparation physique et tactique spécifique. «Pour nos élèves, cela ne ressemble à aucun autre exercice et suppose une adaptation particulière», indique-t-il.

L’élève-officier Oumaïma Mourad témoigne de l’intensité de l’expérience: «L’ascension a été physiquement éprouvante, mais elle nous a surtout appris à faire bloc, à coopérer dans un environnement exigeant et inhabituel.»

De son côté, le lieutenant français Hoax, également engagé dans l’exercice, exprime sa satisfaction: «Atteindre le sommet aujourd’hui est une grande fierté. La reconnaissance effectuée en amont nous a permis d’aborder l’ascension finale avec plus de sérénité.»

Lors de l'entraînement d'endurance en milieu montagneux organisé du 27 mai au 3 juin 2025 à Oukaïmeden par les FAR.

En milieu montagneux, les participants ont suivi un entraînement intensif aux techniques de grimpe horizontale et verticale, compétences essentielles pour une progression sécurisée en terrain accidenté. Les élèves-officiers ont été initiés à l’usage des cordes, pitons métalliques et systèmes d’ancrage de dernière génération pour franchir falaises abruptes et pentes escarpées, que ce soit en ascension verticale ou lors de traversées horizontales sur des arêtes exposées. Ils ont également acquis des techniques d’auto-assurage, de sécurisation collective et de mise en place de points d’ancrage, dans le strict respect des normes de sécurité et de discipline technique.

«La formation intensive dans les hauteurs de l’Oukaïmeden s’inscrit dans le cadre d’un programme d’endurance complet qui inclut l’ascension du mont Toubkal, le plus haut sommet d’Afrique du Nord, ainsi que des exercices pratiques d’escalade, de franchissement et de rappel», résume le capitaine Ayoub Sitri.

Lors de l'entraînement d'endurance en milieu montagneux organisé du 27 mai au 3 juin 2025 à Oukaïmeden par les FAR.

«Cette semaine nous a mis à l’épreuve, aussi bien physiquement que mentalement. Il fallait mobiliser toutes nos compétences pour franchir les obstacles naturels et mener à bien chaque mission», confie Hasna Mahmoud, élève-officier. Mais au-delà de la dimension tactique, l’exercice nous a inculqué des leçons humaines fortes, qui resteront gravées dans nos esprits: valeurs partagées, esprit de cohésion et souvenirs durables.

Élève-officier burkinabé de l’Académie royale militaire marocaine, Boris Romrane Ouidraogo retient, avant tout, l’expérience humaine. «Nous avons noué des liens qui vont au-delà des nationalités, soudés par un esprit de solidarité dans l’exploration exigeante des hautes montagnes. Cette aventure m’a offert une découverte à la fois physique et émotionnelle, profondément authentique», témoigne-t-il.

«Nous sommes fiers d’avoir atteint le plus haut sommet du Maroc, en équipe. Les échanges d’informations ont été bénéfiques pour les deux parties», ajoute le lieutenant Thibaut (France).

Lors de l'entraînement d'endurance en milieu montagneux organisé du 27 mai au 3 juin 2025 à Oukaïmeden par les FAR.

En marge de l’exercice, les élèves-officiers de Saint-Cyr Coëtquidan ont été accueillis à l’Académie royale militaire, où ils ont suivi des présentations détaillées et visité les principales installations. Ils ont ensuite rejoint leurs homologues de quatrième année pour une immersion à l’École royale de l’infanterie à Benguerir, découvrant les méthodes de formation technique et tactique propres à l’infanterie, ainsi que les outils pédagogiques mobilisés.

Qu’il s’agisse du désert, de la mer, de la forêt ou de la haute montagne, l’ambition des Forces armées royales demeure inchangée: former des officiers polyvalents, capables d’évoluer avec rigueur et lucidité, en toutes circonstances et dans les environnements les plus exigeants.