Un détachement des FAR prend part aux festivités du cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores

Lors de la participation d’un détachement des FAR aux festivités du cinquantenaire de l’indépendance de l’Union des Comores, le 6 juillet 2025 à Moroni.

Le détachement des FAR, composé d’un peloton de la 2ème Brigade d’infanterie parachutiste, a participé à la capitale Moroni ce dimanche, au défilé militaire, commémorant la fête nationale d’indépendance, aux côtés des Forces armées comoriennes, indique un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales.

La participation des FAR à ces festivités témoigne de la solidité et de l’excellence des relations d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays, particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.

Le Royaume, dans le cadre de sa politique de solidarité avec les pays africains, participe à leur soutien, mais aussi tient à partager leurs joies à l’occasion des événements commémoratifs importants, conclut le communiqué.