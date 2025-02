Le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR, Mohammed Berrid, reçoit le commandant de la Minurso

Le général de corps d’armée, inspecteur général des Forces armées royales et Commandant la zone Sud, Mohammed Berrid, et le général de division MD Fakhrul Ahsan, commandant de la Minurso, le 19 février 2025 à Agadir.

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces armées royales (FAR) et la Mission des Nations unies dans les provinces Sud du Royaume, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu, le mercredi 19 février au siège de l’état-major de la zone sud à Agadir, le général de division MD Fakhrul Ahsan, commandant la Force de la mission onusienne dans les provinces du Sud (Minurso).

Lors de cette rencontre, qui a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission, les deux responsables se sont félicités des niveaux exceptionnels atteints en matière de coordination dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.