Agadir: quand l’infrastructure devient un frein au développement

La région d’Agadir, et plus particulièrement son littoral nord, est confrontée à un double enjeu: accueillir une affluence touristique croissante tout en assurant la fluidité des échanges économiques. La Nationale n°1, axe principal reliant Agadir à Taghazout et Imi Ouaddar, connaît régulièrement des encombrements, limitant le potentiel de croissance touristique et économique, déplore le quotidien Les Inspirations Eco. Dans ce contexte, le prolongement de la voie de contournement Nord-Est s’impose comme un projet structurant à forte valeur ajoutée pour la région.

Le nord d’Agadir concentre quatre pôles touristiques majeurs. Taghazout Bay, leader du tourisme balnéaire, a accueilli plus de 234.900 touristes en 2024, générant plus d’un million de nuitées et visant les 300.000 visiteurs annuels. Cette station constitue un catalyseur pour l’investissement privé dans l’hôtellerie et les loisirs. La station d’Imi Ouaddar, développée dans le cadre du plan Biladi, connaît un essor notable des hébergements résidentiels et hôteliers. S’y ajoutent la future station d’Aghroud et la commune d’Imsouane, où l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) vise à créer un environnement favorable à l’implantation de nouveaux projets touristiques et d’infrastructures connexes. Collectivement, ces pôles représentent un potentiel économique significatif, tant pour l’investissement privé que pour les recettes fiscales liées au tourisme.

Le projet de prolongement de la voie de contournement, piloté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau via la Direction provinciale d’Agadir Ida-Outanane, s’inscrit dans le Programme de développement régional 2024-2027 du Conseil Régional Souss-Massa. Il dépasse la simple logique d’aménagement routier, lit-on. Il constitue un vecteur d’attractivité économique. En améliorant la connectivité entre Agadir et ses pôles touristiques, il facilite l’accès aux zones de loisirs et d’hébergement, stimule l’investissement privé dans l’hôtellerie et l’immobilier, et renforce l’attractivité de la région pour des projets à forte valeur ajoutée.

La troisième section de la rocade Nord-Est, reliant le port d’Agadir à l’aéroport Al Massira depuis le rond-point d’Abarraz, a été adjugée pour 171,7 millions de dirhams au groupement Atlas Travaux Publics et GITP. Longue de plus de 29 km et prévue sur 24 mois, cette section est stratégique pour la logistique portuaire et le transport de marchandises, écrit Les Inspirations Eco. Elle permettra de fluidifier le trafic des poids lourds, de réduire les temps de trajet et de décongestionner les artères principales d’Agadir, renforçant ainsi la compétitivité économique de la ville et des zones industrielles avoisinantes.

Au-delà de la mobilité, ce projet ouvre la voie à de nouvelles opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat. La construction, l’ingénierie et la maintenance de l’infrastructure généreront des milliers d’emplois directs et indirects. Par ailleurs, la meilleure accessibilité des sites touristiques favorisera le développement des services annexes, tels que la restauration, les loisirs et le commerce local, dynamisant ainsi l’économie régionale.

Les études préliminaires et de définition réalisées pour la continuité de la voie de contournement ont permis d’identifier les conditions techniques, normatives et environnementales du projet. Elles ont notamment évalué la géologie, la sismicité, l’hydrologie et les impacts sur l’urbanisation locale. Ces analyses garantissent que l’investissement public sera optimisé et que la nouvelle infrastructure soutiendra durablement le développement touristique et économique de la région.