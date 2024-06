Infrastructure: voici où en sont les travaux de construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid

Le projet de construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, mobilisant un budget estimé à 2,5 milliards de dirhams, a été lancé en janvier dernier avec un objectif clair: alléger le trafic transitant par le Grand Casablanca et réduire la durée du voyage pour les usagers venant du Nord et de l’Est et se dirigeant vers le Sud du Royaume.

Long de 30 kilomètres, ce nouveau tronçon autoroutier est un maillon essentiel qui relie Tit Mellil à Berrechid via Mediouna, évitant ainsi le dense réseau urbain de Casablanca. Ce parcours permet non seulement de détourner une partie substantielle du trafic de transit, épargnant ainsi les axes urbains de la capitale économique de congestion, mais il simplifie également l’accès à l’aéroport Mohammed V et à Deroua, nous explique Omar Sikkal, directeur général d’ADM Projet.

D’après ce responsable, ce chantier a été scindé en 4 lots, à savoir un premier lot entre le nœud autoroutier de Berrechid et Deroua, un deuxième entre Deroua et Mediouna, un troisième entre le Mediouna et la bifurcation de Tit Mellil et un quatrième portant sur la construction de quatre viaducs entre le nœud autoroutier de Berrechid et l’échangeur de l’aéroport Mohammed V sur la route nationale RN9.

Ce projet prévoit également l’installation de deux échangeurs importants qui amélioreront l’accès à des localités clés comme Mediouna et la route nationale RN9, facilitant ainsi les connexions avec l’aéroport et les autres axes routiers majeurs, signale-t-il, tout en ajoutant que les équipes mobilisées travaillent activement à réduire la durée prévue des travaux, dont l’achèvement est programmé pour 2026.

Tarik Faïk, directeur des travaux chez Mojazine, l’une des entreprises travaillant dans ce chantier, souligne, de son côté, l’efficacité et le dévouement des équipes sur le terrain: «Nous avons déployé plus de 35 ingénieurs et techniciens ainsi que 300 ouvriers qui mettent tout en œuvre pour maintenir ce rythme intensif. Plus de 120 engins de chantier sont actuellement en action, et nous prévoyons d’augmenter ce nombre afin d’assurer la continuité et l’efficacité des travaux.»

Aperçu des travaux de construction de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. (K. Essalak / Le360)