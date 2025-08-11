Société

Infrastructure: coupure temporaire de la route nationale n°27 reliant Sidi Kacem et Meknès

Travaux de réalisation d'une infrastructure routière dans la région de Tata.

Travaux de réalisation d'une infrastructure routière (Photo d'illustration). MAP

La route nationale n° 27 reliant Sidi Kacem et Meknès sera coupée temporairement au niveau de la section entre Sidi Kacem et Bab Tissra à partir du mardi 19 août à 09H00 jusqu’au mardi 26 août à 09H00, a annoncé le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/08/2025 à 20h00

Ladite coupure permettra la réalisation des travaux de purge des blocs rocheux et des pierres qui constituent un danger pour les usagers de la route de la falaise Bab Tissra, indique-t-on dans un communiqué.

La déviation de la circulation sera assurée via la route nationale n° 11 entre Sidi Kacem et Bab Tiouka puis les deux routes provinciales n° 4555 et 4553 en direction de Bab Tissra.

Lire aussi : Un chantier à ciel ouvert: comment Fès se prépare pour accueillir les grands événements sportifs internationaux

La circulation normale reprendra dès l’achèvement de ces travaux. Par conséquent, les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité, précise la même source.

Le ministère reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invitent à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail: www.equipement.gov.ma, ou contacter le centre de permanence de la Direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone: 05.37.71.17.17, conclut le communiqué.

#Maroc#Meknès#Route#travaux

