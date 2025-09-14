Pourquoi Agadir séduit de plus en plus de touristes

Pour beaucoup de touristes, Agadir reste une véritable parenthèse enchantée. «Honnêtement, il fallait qu’on décompresse, qu’on découvre autre chose que la France… Et c’était parfait», confie une vacancière française.

Elle souligne la richesse des excursions qui lui ont permis de découvrir «aussi bien le côté pauvre que le côté riche d’Agadir», en signalant que «c’était le top».

Même enthousiasme du côté d’une autre touriste française qui décrit la ville comme «une destination de rêve». Selon elle, «il y a le soleil, la plage, les animations à la piscine, il y a tout. Honnêtement, rien à dire, venez à Agadir!»

Selon Larbi Idboussaïd, responsable d’une unité hôtelière à Agadir, les taux de remplissage progressent d’année en année. De janvier à fin septembre, la moyenne a dépassé 88%, avec des pics supérieurs à 90% en juillet, août et septembre. Il qualifie cet engouement d’«inédit» par rapport aux années précédentes.

Il précise que le marché britannique domine les nuitées avec plus de 37% et une croissance de 28% par rapport à l’an passé. La clientèle française suit avec plus de 16% des nuitées et une hausse de 19%.

Le marché marocain, en troisième position, représente 10% des nuitées avec une progression de 6%. Pour lui, «le bilan est très encourageant et rassure les professionnels du tourisme dans la région Souss-Massa».

De son côté, Abdelkrim Aznifar, directeur général de la Société de développement touristique Souss-Massa, souligne que la kasbah d’Agadir Oufella a accueilli plus de 65.000 visiteurs jusqu’à fin août, dont 63% de Marocains et résidents étrangers et 37% de touristes internationaux, soit une moyenne de 270 visiteurs par jour.

Il ajoute que juillet et août ont été particulièrement chargés, avec plus de 30.000 visiteurs en deux mois, soit une moyenne quotidienne de 500 personnes.

D’après ce professionnel, les visiteurs marocains restent largement majoritaires (82%), contre 18% d’étrangers. Il conclut que «le secteur touristique et l’attrait pour ces monuments historiques connaissent une croissance importante et devraient continuer de progresser avec l’organisation d’événements continentaux et internationaux majeurs».