Un embarquement gourmand: deux avions bientôt transformés en restaurants à Agadir

Un chantier pas comme les autres intrigue les habitants et les visiteurs à Agadir Oufella. Deux Airbus, autrefois machines de ciel, reposent désormais sur la kasbah. Dans un an et demi, ils ne transporteront pas des voyageurs pressés, mais des gourmets avides d’expériences inédites.

L’un se parera de zelliges: il sera l’écrin de saveurs marocaines, de tajines fumants et de pâtisseries parfumées à la fleur d’oranger. Son voisin, plus contemporain, proposera un tour du monde culinaire, avec l’Asie et l’Europe comme destinations. Deux ambiances, deux atmosphères, mais une même promesse: un dépaysement garanti sans quitter le sol, assure le directeur du projet, Jamal Imml.

«L’homme aime voyager», rappelle le directeur. Monter à bord de ces avions immobiles, c’est vivre une expérience inédite: rester sur place tout en embarquant pour un périple sensoriel. Les cabines garderont leur allure aéronautique, mais se transformeront en salons raffinés: «Avec une capacité totale de 600 sièges – 260 pour le premier et 340 pour le second – ces restaurants devraient accueillir aussi bien les habitants que les visiteurs venus des quatre coins du monde.»

«L’originalité de ce projet tient au fait qu’Agadir sera la seule ville au monde à abriter deux avions transformés en restaurants, côte à côte», dit-il fièrement.

Le tissu associatif local salue l’initiative. Pour Ridouane Ouri, «ce projet revêt une importance capitale sur les plans économique, touristique et social. Il créera des emplois permanents et saisonniers et dynamisera le commerce local», tout en rappelant que cette dynamique s’inscrit dans le cadre du programme royal de développement urbain 2020-2024.

En attendant leur entrée en service, les deux Airbus portent déjà les couleurs de manifestations sportives majeures, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, dont certaines rencontres se joueront à Agadir.