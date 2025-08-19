Toubkal, Ouanoukrim et M’Goun, les sommets à ne pas manquer au Maroc

Le Maroc, terre de contrastes et d’évasion, ne séduit pas uniquement par ses médinas vibrantes, ses souks colorés ou ses plages dorées. Pour les amoureux de la nature, de la randonnée et des paysages à couper le souffle, les sommets majestueux du Haut Atlas constituent une aventure inoubliable.

Un voyage au sommet

Explorer les hauts sommets du Maroc, c’est vivre une aventure hors du temps, dans un univers où le silence règne en maître et où chaque pas rapproche un peu plus du ciel. Que l’on soit passionné de trekking, en quête de dépassement de soi, ou simplement amateur de grands espaces, ces géants de pierre offrent des expériences inoubliables. Voici trois montagnes incontournables pour explorer le Maroc autrement, au plus près de ses cimes.

Jbel Toubkal: le toit de l’Afrique du Nord

Avec ses 4.167 mètres d’altitude, le Jbel Toubkal est le sommet le plus élevé du Maroc et de toute l’Afrique du Nord. Situé à seulement 70 kilomètres de Marrakech, il est le point de départ rêvé pour les trekkeurs en quête de défi. L’ascension, qui peut se faire en deux jours, offre des vues spectaculaires sur les vallées de l’Atlas, les villages en pisé et les crêtes enneigées. Accessible même aux randonneurs amateurs bien rodés, le Toubkal est un rite de passage pour quiconque souhaite toucher le ciel marocain.

Ouanoukrim: le frère discret du Toubkal

Moins connu que son voisin, Ouanoukrim culmine tout de même à 4.089 mètres. Il se compose de deux sommets jumeaux: Timzguida et Ras n’Ouanoukrim, tous deux accessibles depuis le refuge du Toubkal. Ce massif séduit par son ambiance plus sauvage et moins fréquentée. Son escalade offre une alternative idéale à ceux qui souhaitent éviter la foule tout en s’imprégnant de l’atmosphère minérale et mystique du Haut Atlas.

M’Goun: entre nature brute et culture berbère

Plus à l’est, dans le Haut Atlas central, se dresse le M’Goun à 4.071 mètres d’altitude. Il est réputé non seulement pour son sommet mais aussi pour les paysages somptueux qui l’entourent: gorges vertigineuses, plateaux verdoyants, villages berbères authentiques et cultures en terrasses. Moins abrupte que le Toubkal, la montée du M’Goun est souvent intégrée à des treks plus longs (4 à 6 jours), parfaits pour s’immerger dans une nature généreuse et rencontrer les communautés locales.