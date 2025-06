DJ Key gravit le Toubkal et efface au passage les stigmates laissés sur les roches

Peu le savent, mais DJ Key, producteur musical et réalisateur, est aussi un passionné de trekking et d’escalade de montagne depuis quinze ans. Dans le monde de l’alpinisme, il est connu sous le nom d’Abodrar.

Le dernier défi de Khalid Douache ? Gravir à trois reprises le Mont Toubkal en l’espace d’une journée. «C’est une entreprise inédite, que nul, Marocain ou étranger, n’avait encore tentée», assure-t-il dans une déclaration qu’il nous a faite.

Plus qu’une simple prouesse sportive, cette aventure est portée par un idéal. Au fil de ses ascensions et de ses retours, Abodrar a pris soin de faire disparaître les tags qui dénaturaient les rochers. Ses trois allers-retours ont ainsi permis d’effacer trois de ces marques, rendant ainsi à la montagne sa pureté et sa noblesse.

Une alliance de la performance et de la conscience environnementale

Ce défi est une illustration de performance physique et de ténacité mentale, mais il constitue surtout un acte symbolique fort: une forme de résistance discrète et un engagement écologique marquant.

«Nous laissons trop de traces indésirables: détritus, inscriptions, marques inutiles. Mon intention était de démontrer qu’il est possible d’accomplir des choses remarquables… sans rien altérer de la beauté qui nous entoure», explique Abodrar.

Reconnu pour son amour pour les grands espaces et pour les défis extrêmes, il n’en est pas à son premier exploit. Abodrar a déjà gravi des sommets emblématiques au Maroc et à l’étranger, souvent dans des conditions hivernales et en solo.

Mais ce nouveau challenge ne vise pas la performance pure. «Ce n’était pas un record pour impressionner, mais un message: la montagne nous donne tout. Respectons-la!», a-t-il souligné.

Vers une reconnaissance mondiale

Le projet, baptisé «3x Toubkal 24h Challenge», est en cours d’inscription auprès du Guinness World Records. Il sera prochainement accompagné d’une série documentaire, dévoilant les coulisses du défi, avec des images exceptionnelles, des témoignages inspirants, et une réflexion profonde sur la relation de l’humain avec la montagne.