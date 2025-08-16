Plages animées et soirées festives: pourquoi Martil séduit tant

Il est 9 heures. Le soleil tape déjà fort sur la corniche, encore marquée par le passage des noctambules. Les balayeurs finissent leur tournée, quelques joggeurs longent la mer et les premières familles commencent à s’installer sous les parasols.

Assise face à la mer avec son café, Léa, arrivée de France avec sa famille, ne cache pas son sourire. «C’est la première fois que je viens ici. Franchement, on aime beaucoup. Les activités dans l’eau, les boutiques, et surtout les gens, ils sont très accueillants. Le soir, il y a une ambiance incroyable avec la musique, les restaurants et les balades. Et puis, on se sent vraiment en sécurité», confie-t-elle.

Un peu plus loin, Ayman, venu de Marrakech, installe sa serviette. Lui connaît déjà les lieux. «Je suis revenu après un premier séjour l’an dernier. J’aime bien l’endroit. La plage est propre et les tarifs des locations restent corrects», dit-il.

Lire aussi : Tourisme: sécurité, confort, détente... la formule gagnante de Martil

Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Aya grimace: «C’est beau ici, mais les loyers sont chers. Ça gâche un peu l’ambiance». Même constat du côté de Wassim, arrivé avec des amis. «Les plages sont superbes. Mais honnêtement, les loyers, c’est compliqué… on s’adapte parce que l’été, ça se vit», regrette-t-il.

Entre atmosphère conviviale, sentiment de sécurité et soirées qui s’étirent jusqu’au bout de la nuit, Martil conserve tout son charme estival. Seule ombre au tableau: la flambée des loyers, une réalité qui pourrait, à terme, ternir l’image de ce petit paradis méditerranéen.