Tanger: cap sur l’Atlantique, trois plages sacrées Pavillon Bleu

À quelques kilomètres seulement du tumulte de la ville, les plages atlantiques de l’ouest tangérois s’offrent comme une parenthèse enchantée. Chaque jour de l’été, elles accueillent des centaines de vacanciers, familles locales ou touristes venus chercher fraîcheur, déconnexion et beauté naturelle. Mais cette année, au-delà de leur charme évident, trois d’entre elles se démarquent: les plages de Ba Kacem, Achakar et Sol ont été officiellement labellisées «Pavillon Bleu».

L’attrait de ces plages ne se limite pas à leur beauté. Achakar, avec ses falaises escarpées et ses vagues puissantes, séduit les amoureux de nature brute. Ba Kacem, plus accessible, s’impose comme un lieu familial par excellence, où les parasols colorés fleurissent dès les premières heures du jour. Quant à Sol, ou «plage soleil», elle incarne l’espoir d’un tourisme balnéaire propre, inclusif et durable.

Cette dernière fait son entrée pour la première fois dans le cercle restreint des plages marocaines labellisées Pavillon Bleu, un événement salué par tous les acteurs du territoire.

«Cette distinction vient souligner les efforts conjoints des autorités locales et de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, sous la présidence de la princesse Lalla Hasnaa», déclare Mohamed Boujemaa, chef du service environnement de la commune de Tanger.

Le label Pavillon Bleu, symbole international de la qualité environnementale, est attribué selon quatre critères principaux: la qualité des eaux de baignade, les conditions de propreté et de sécurité, les actions de sensibilisation du public et enfin, l’aménagement durable du littoral.

La qualité des eaux y est régulièrement contrôlée, avec des résultats classés en catégorie «A», le niveau le plus élevé. Par ailleurs, des dispositifs spécifiques sont déployés pour garantir l’accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment à travers la présence d’aides sur place, afin qu’elles puissent pleinement profiter d’un moment de détente en toute dignité. «Il est essentiel pour nous que chacun puisse accéder à la mer dans les meilleures conditions», souligne-t-il.

Derrière cette réussite, une organisation bien rodée. Sur place, une équipe qu’on appelle «L’équipe verte» veille à la propreté des plages 24h/24. Chaque déchet est enlevé aussitôt repéré, et des agents supplémentaires assurent un nettoyage constant et des actions de sensibilisation auprès des estivants.

«Nous avons augmenté la pression sur la gestion des plages cette année. En plus du nettoyage, nos équipes assurent aussi l’information et la sensibilisation environnementale», confirme Mohamed Boujemaa.

Les autorités locales lancent un appel à la population et aux visiteurs: préserver ce patrimoine naturel est une responsabilité partagée. «Nous appelons les habitants de Tanger, qui ne sont pas étrangers à cette culture environnementale, à nous aider à maintenir la propreté des lieux et à respecter les équipements mis en place pour leur confort», conclut le responsable.