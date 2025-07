Dakhla: le Pavillon bleu flotte sur la plage de Foum El Bouir pour la 13ème année consécutive

La cérémonie de levée du Pavillon bleu s’est tenue cette semaine à Foum El Bouir, en présence du secrétaire général de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak Kourji, d’élus, de représentants de la société civile ainsi que de diverses autorités locales.

Décernée chaque année par la Fondation pour l’éducation à l’environnement (FEE), cette distinction est portée au Maroc depuis 2002 par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, présidée par Son altesse royale la princesse Lalla Hasnaa.

Pour Mohamed Mazar, directeur des plages de la commune de Dakhla, le fait que «la plage de Foum El Bouir conserve ce label depuis 2012 témoigne de la continuité des efforts fournis par l’ensemble des partenaires». Il a rappelé que l’obtention de ce label repose sur des critères stricts de qualité de l’eau, de sécurité, de gestion durable, d’infrastructures adaptées et de sensibilisation.

Il a également profité de l’occasion pour inviter les Marocains et les touristes étrangers à découvrir Dakhla, son rayonnement touristique et sa spécificité en tant que destination de tourisme saharien.

Foum El Bouir et 28 autres plages

Pour sa part, Mohammed El Amine El Ansi, chef du service actions environnementales à l’Office national de l’electricité et de l’eau potable (ONEE), a rappelé que l’office est impliqué dans l’entretien régulier du site, la mise en place d’équipements adaptés et l’organisation d’actions de sensibilisation dans le cadre du programme Plages propres.

«La conservation du Pavillon bleu témoigne de notre engagement à respecter les normes en matière de propreté, de sécurité et d’aménagement durable», a-t-il lui aussi souligné.

Le Pavillon bleu sera hissé cette année sur 28 plages marocaines, une station lacustre et quatre ports de plaisance, démontrant l’engagement national en faveur de plages durables, propres et bien équipées.

Les sites labellisés sont régulièrement inspectés pendant la saison estivale afin de s’assurer du respect de ces standards rigoureux.

Avec ses plages préservées, son climat doux et son ouverture sur l’océan et le désert, Dakhla s’impose comme une destination écotouristique de choix. Le maintien du Pavillon bleu sur Foum El Bouir vient conforter cette position et reflète l’engagement collectif pour un littoral durable.