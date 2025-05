L’été s’invite avant l’heure sur les plages de Tanger

La ville de Tanger connait un temps plutôt froid en ce mois de mai. Toutefois, à visiter les plages de la ville, on dirait qu’on est déjà en été. En effet, ce froid n’a pas empêché des dizaines de touristes, visiteurs et résidents de mettre le cap sur les plages de la ville de Tanger. Et si le rivage garde parfois des accents d’hiver, cela n’empêche pas nombre d’entre eux de se jeter à l’eau, comme pour forcer le calendrier à suivre leur envie d’été.

Des parasoles sont plantés par-ci, par-là et des petits groupes de personnes flânent sur l’étendue de sable.

Certains en profitent pour jouer au football en famille ou entre amis, tandis que d’autres savourent simplement le plaisir d’une promenade le long du littoral, comme a pu le constater Le360. L’ambiance estivale est bel et bien là, en format réduit, prématurée mais éclatante.

Tanger, ville aux confins de deux mers, peut se targuer de plages capables de séduire en toutes saisons. Située à la jonction de l’Atlantique et de la Méditerranée, la cité du Détroit est bordée d’un chapelet de plages, chacune offrant une atmosphère singulière.

Qu’il s’agisse de baignade, de sports nautiques ou de simples séances de bronzage, ces paysages variés attirent aussi bien les passionnés d’aventure que les amateurs de farniente. À Tanger, la mer est un spectacle permanent, et l’été semble toujours prêt à faire une apparition anticipée.