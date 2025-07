Aglou, la plage au Pavillon Bleu qui fait rayonner la région de Tiznit

À mesure que l’on s’approche de la plage d’Aglou, le vent marin devient plus frais, les visages plus détendus, et l’ambiance doucement plus animée. Chaque été, cette petite bande côtière située à seulement 11 kilomètres de Tiznit devient le rendez-vous incontournable des vacanciers, séduits par la beauté du site, la qualité des services proposés et la promesse d’un séjour apaisant entre mer et soleil. Pour les acteurs du secteur touristique, c’est l’occasion rêvée de dynamiser une économie souvent mise en veille le reste de l’année.

Au bord de l’Atlantique, la plage d’Aglou déroule ses étendues sablonneuses dans un décor naturel encore préservé. Ici, pas de foule compacte ni de béton agressif, mais une atmosphère familiale, des eaux cristallines, et une impression de quiétude malgré le brouhaha. Ce n’est pas un hasard si cette plage arbore fièrement, une année de plus, le Pavillon Bleu, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, gage de propreté, de sécurité et de gestion durable.

«Le site est propre, l’eau est magnifique, et on s’y sent en sécurité», déclare un vacancier, venu en famille depuis Marrakech. Comme lui, de nombreux vacanciers expriment leur satisfaction, soulignant l’accueil chaleureux des professionnels du tourisme, qu’il s’agisse des hôteliers, des gérants de cafés ou de restaurants, ou encore des propriétaires de logements meublés.

La fréquentation estivale d’Aglou bénéficie aussi de sa situation stratégique. Le site constitue un point de départ vers d’autres joyaux côtiers de la région, comme les plages sauvages de Sidi Boufdail, Mirleft, Sidi Mohammed Ben Abdellah, Legzira, ou encore Sidi Ifni, jusqu’à la mythique Plage Blanche dans la province de Guelmim. Ce chapelet de stations balnéaires compose une véritable route du littoral, encore trop méconnue du grand public.

Lire aussi : La reprise du tourisme se confirme à Tiznit

«Ce qui manque ici, c’est une véritable stratégie de communication», affirme un visiteur local. «Les paysages sont magnifiques, mais beaucoup de Marocains ignorent encore ce que cette région a à offrir», insiste-t-il. Est pointé du doigt le manque d’engagement de certaines collectivités locales dans la valorisation touristique de ce littoral, pourtant riche en potentiel.

Au coucher du soleil, la plage d’Aglou s’illumine d’une lumière dorée, les rires des enfants résonnent, les terrasses se remplissent et les animations estivales battent leur plein. Pour les touristes étrangers aussi, l’expérience est unique. «Il y a ici une lumière, une douceur de vivre et une authenticité qu’on ne retrouve pas ailleurs», exprime une touriste étrangère. Elle assure qu’à ses yeux, le Maroc «possède ce que d’autres pays bien plus développés n’ont pas».