La reprise du tourisme se confirme à Tiznit

Après une période d’incertitude économique, Tiznit voit son secteur touristique renouer avec la croissance. L’été a insufflé une nouvelle vie dans cette région, attirant un nombre considérable de voyageurs des contrées les plus lointaines. Les réservations d’hôtels, d’appartements de luxe et d’autres resorts ont connu un boom sans précédent, reflétant le charme irrésistible de la région. C’est ce que confirme Hassan Seghir, opérateur touristique, dans une déclaration à Le360.

Ces réservations proviennent de différents coins du Royaume, de la diaspora marocaine et d’une variété de nationalités étrangères - des Européens, des Asiatiques, des Américains et des Canadiens pour n’en citer que quelques-uns. «Le secteur a été marqué par un ralentissement, mais il s’est vivement redressé avec l’arrivée de l’été, en particulier en juillet et août», explique ce professionnel.

Hassan Seghir ajoute que le personnel local s’est donné corps et âme pour garantir une expérience mémorable à tous les visiteurs. Ces derniers profitent d’un confort optimal pour apprécier leurs vacances avec leurs amis et familles. De plus, les tarifs des logements de luxe sont abordables et compétitifs.

Et comment résister à Tiznit? Avec son beau rivage, ses eaux limpides et ses étendues sablonneuses immaculées, la région est un véritable appel à la détente. La plage de Sidi Boulfdail est devenue l’écrin prisé de bien des voyageurs. Les dunes ondoyantes de Timlalin, les activités nautiques et les escapades à cheval ne font qu’accroître l’enchantement.

Philippe, un touriste français, n’a pas tari d’éloges sur la région. Captivé par le paysage naturel, la qualité des prestations et l’atmosphère sereine des lieux, il incarne ces voix étrangères qui chantent les louanges de Tiznit.