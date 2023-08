Arrivées, nuitées, recettes... le détail d’un mois de juin exceptionnel pour le tourisme au Maroc

Le secteur touristique marocain affiche une dynamique exceptionnelle depuis le début de l’année. Pour le seul mois de juin, pas moins de 1,36 million de touristes ont visité le Royaume, en hausse de 25% par rapport à la même période en 2019. Les recettes de voyage en devises ont, elles, atteint 7,2 milliards de dirhams, soit une croissance exceptionnelle de 45% par rapport à juin 2019.

Chiffres clés du tourisme au Maroc en juin 2023. (Walid Belefqih/Le360)

Par marché émetteur, Israël, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie et Israël ont affiché des augmentations respectives de 145,9%, 51,53%, 27,6%, 5,46% et 6,42% par rapport à juin 2019. En revanche, les marchés chinois, allemand et hollandais ont connu des baisses importantes de 69,59%, 33,57 et 29,47% par rapport à juin 2019.

Évolution des arrivées touristiques au Maroc par marchés émetteurs en juin 2023. (Walid Belefqih/Le360)

En juin 2023, les nuitées totales dans les établissements d’hébergement touristique classés au Maroc ont enregistré une hausse de 23% par rapport à juin 2022 et de 2,85% par rapport à juin 2019 pour s’établir à 2,06 millions de nuitées, toujours selon les derniers chiffres de l’Observatoire du tourisme.

Lire aussi : Tourisme: hausse de près de 70% des recettes au premier semestre 2023

En juin dernier, les principales destinations touristiques du Maroc ont affiché des hausses par rapport au même mois en 2019: Essaouira (+24,22%), Chefchaouen (+18,08%), Tetouan (+34,71%), Marrakech (+7,28%), Tanger (+7,99%) et Rabat (+14,18%).

Évolution des arrivées touristiques au Maroc par destination en juin 2023. (Walid Belefqih/Le360)

Les recettes du secteur ont également poursuivi leur croissance positive. Durant le mois de juin 2023, les recettes de voyage en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 7,2 milliards de dirhams contre 4,97 milliards de dirhams au même mois en 2019, soit une hausse de 51%.

Au total, durant les six premiers mois de l’année 2023, le volume des arrivées aux postes-frontières a atteint environ 6,5 millions de touristes, en augmentation de 129% par rapport à fin juin 2022 et de 20,37% par rapport à la même période de 2019.

Quant aux recettes de voyage en devises, elles se sont élevées à 47,9 milliards de dirhams durant les 6 premiers mois de 2023, contre 32,7 milliards de dirhams sur la même période en 2019, soit une hausse de 46,49%.