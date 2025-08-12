Tourisme

L’Atlas de tous les frissons: Une échappée sauvage entre Béni Mellal et Khénifra

Béni Mellal.

Au cœur du Maroc, entre pics majestueux et vallées secrètes, la région de Béni Mellal-Khénifra offre bien plus qu’un simple dépaysement. C’est un territoire où chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière, chaque murmure d’eau vous traverse comme un frisson.

Par La Rédaction
Le 12/08/2025 à 09h16

Il y a des montagnes qui murmurent, des vallées qui vibrent, et des rivières qui réveillent l’âme. Bienvenue dans l’Atlas de tous les frissons, là où Béni Mellal et Khénifra dévoilent leur magie à ceux qui osent s’y aventurer.

Béni Mellal, au souffle du vent et de la pierre

Accrochée aux contreforts du Moyen Atlas, Béni Mellal est une cité de contrastes. À l’aube, la lumière danse sur la Kasbah Bel-Kouch, sentinelle de pierre qui domine les plaines de Tadla. Là-haut, le vent vous saisit. Il n’est pas seulement frais : il est chargé de récits anciens et d’échos d’un Maroc fort et solidaire.

Descendez vers Aïn Asserdoun, source limpide jaillissant d’une montagne-mère. Les jardins qui l’entourent exhalent une fraîcheur rare, et le bruissement de l’eau reprend sa chanson préférée. Le frisson ici est d’ordre ancestral – celui du lien entre l’homme et la nature, entre passé et présent.

Khénifra, entre forêts profondes et silences habités

Plus au nord-est, Khénifra vous prend par surprise. C’est une ville discrète, mais dont le cœur bat fort dans les gorges de l’Oum Errabiâ, ce fleuve impétueux qui naît ici, entre cèdres et rochers.

Au sein du Parc National de Khénifra, chaque pas sous les cimes des cèdres géants est une expérience sensorielle. L’air est plus dense, le silence plus profond. Puis viennent les lacs Aguelmam Azegza et N’Miaami, joyaux d’altitude où la brume effleure la peau, où la lumière est douce comme une promesse. Frisson de solitude, frisson de beauté.

Escalader les crêtes au-dessus du barrage Bin el Ouidane, puis plonger dans ses eaux turquoise. Randonner dans les plateaux d’Azilal ou la vallée d’Aït Bouguemez, à la rencontre des berbères hospitaliers.

Dormir sous les étoiles, entre chants de chouettes et craquements d’écorce, là où l’Atlas vous enveloppe tout entier.

Ici, tout vibre: les roches, les forêts, les visages. Béni Mellal et Khénifra ne sont pas des destinations comme les autres : ce sont des appels. Appels à la lenteur, à l’émerveillement, à la reconnexion.

#Beni Mellal#Khénifra#Tourisme

