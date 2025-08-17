Tourisme

Tourisme: la destination Ouirgane renaît et séduit à nouveau ses visiteurs

Activité du kayak à Ouirgane. (M.Marfouk/Le360)

Par Mouad Marfouk
Le 17/08/2025 à 19h03

VidéoSituée dans la province d’Al Haouz, la région de Ouirgane s’impose comme l’une des destinations phares du tourisme de montagne au Maroc. Deux ans après le séisme du 8 septembre, elle retrouve son éclat grâce à la persévérance de ses habitants et attire à nouveau familles, randonneurs et amateurs de sensations fortes venus du Maroc et de l’étranger.

Nichée au cœur des montagnes de l’Atlas, Ouirgane charme par la beauté de ses paysages et la richesse de ses activités. Du kayak sur le barrage Yacoub Al Mansour aux balades à cheval ou à vélo sur les sentiers escarpés, la région multiplie les expériences pour séduire les visiteurs.

«Le barrage est devenu un lieu incontournable pour le canoë-kayak, une activité très demandée par les jeunes touristes», déclare un acteur touristique local. «Mais l’équitation et les circuits à vélo connaissent aussi un grand engouement», ajoute-t-il.

Au-delà du sport et de l’aventure, Ouirgane mise sur un tourisme plus doux et respectueux de l’environnement. Randonnées, camping et séjours dans des gîtes traditionnels offrent une immersion dans l’hospitalité amazighe et la découverte d’une cuisine locale généreuse. «Les visiteurs viennent chercher l’authenticité: un couscous préparé au feu de bois, un accueil simple, mais chaleureux», confirme un propriétaire de maison d’hôtes.

Cette diversité fait de Ouirgane un espace adapté à toutes les envies. «C’est une destination idéale aussi bien pour les familles en quête de repos que pour les jeunes amateurs d’aventure», souligne-t-il.

Lire aussi : Seize villages bientôt transformés en destinations touristiques phares

Après avoir été durement touchée par le séisme de septembre 2023, la région se relève aujourd’hui. Grâce à l’élan de solidarité et à la détermination de ses habitants, elle reconstruit peu à peu ses infrastructures et redonne vie à son économie touristique. «Le tourisme est notre principal levier de développement local. Nous ne pouvions pas baisser les bras», confie pour conclure un autre acteur touristique.

#Marrakech#Tourisme#Al Haouz#Montagne#Barrage

