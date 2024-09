Al Haouz: en images, Ouirgane retrouve son éclat touristique après le séisme du 8 septembre

Malgré les ravages causés par le tremblement de terre, Ouirgane a démontré une résilience remarquable et a amorcé un retour progressif de ses visiteurs. Les amateurs de nature et d’aventure retrouvent avec enchantement la beauté de ses montagnes et la sérénité de ses paysages.

Ouirgane est l’une des perles touristiques de la province d’Al Haouz, offrant un cadre enchanteur où se mêlent sommets majestueux et vallées verdoyantes. Cette harmonie naturelle en fait une destination rêvée pour ceux qui cherchent à échapper à l’agitation urbaine et à se reconnecter avec la nature.

Le barrage de Yacoub El Mansour, emblème de la région, ajoute une touche de grandeur et de calme à ce décor idyllique. Les visiteurs peuvent y admirer un panorama époustouflant, où l’eau scintillante se fond harmonieusement avec le paysage environnant.

Ces derniers mois, un afflux significatif de touristes, tant marocains qu’internationaux, a marqué le retour en force de Ouirgane sur la scène touristique. Ce regain d’intérêt n’est pas seulement le signe d’une reprise économique, mais également le reflet de la détermination et de la résilience des habitants locaux.

L’enthousiasme des visiteurs, captivés par la beauté retrouvée et l’esprit optimiste de la région, joue un rôle crucial dans la revitalisation de l’économie locale et le soutien aux communautés touchées par la catastrophe. Ainsi, avec le retour des touristes, Ouirgane semble prête à recouvrer tout son éclat et à se réaffirmer comme l’une des destinations incontournables de la province d’Al Haouz.