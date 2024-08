Al Haouz: Ansa, l’évasion naturelle préférée des Marrakchis en été

Ansa, région montagneuse lovée contre la vallée du Zat dans la province d’Al Haouz, enchante les visiteurs par ses paysages à couper le souffle, où se mêlent cours d’eau et végétation luxuriante. Cette symbiose entre l’eau et la terre rend la région idéale pour échapper au tumulte urbain et savourer la quiétude de la nature. Les pentes verdoyantes et les reliefs variés ajoutent une touche sauvage à cette région, en faisant une destination de choix pour les amoureux de la nature et les aventuriers.

Malgré son charme naturel envoûtant, Ansa souffre d’un manque d’infrastructures nécessaires pour maximiser l’expérience touristique. Dans des déclarations unanimes, plusieurs visiteurs ont souligné que la région, bien que magnifique, nécessite des améliorations infrastructurelles et des services de base pour devenir une destination touristique pleinement équipée.

Parmi les améliorations suggérées, les visiteurs mentionnent le développement des routes d’accès, la fourniture de services de guidage touristique et la création d’infrastructures indispensables telles que des restaurants, des cafés et des hébergements.

Lire aussi : Jardins et espaces verts, une échappatoire pour les Marrakchis fuyant la chaleur

Les réseaux sociaux ont grandement contribué à la promotion touristique de cette région, attirant de plus en plus de visiteurs, ce qui profite à l’économie locale et crée de nouvelles opportunités d’emploi pour les habitants. Ansa, véritable joyau caché du Maroc, possède le potentiel de devenir une destination touristique de premier plan si elle bénéficie d’investissements appropriés pour son développement.