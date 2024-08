Jardins et espaces verts, une échappatoire pour les Marrakchis fuyant la chaleur

Dès la tombée de la nuit, les jardins et les espaces verts de Marrakech sont pris d'assaut par les habitants et les visiteurs de la ville. (M. Marfouk / Le360)

Les jardins et les espaces verts de Marrakech sont pris d’assaut chaque jour, dès la tombée de la nuit, par les habitants et les visiteurs de la ville à la recherche de détente. Ils y trouvent surtout un échappatoire à la routine quotidienne et une fraîcheur qui leur fait énormément défaut au terme de journées estivales marquées par de fortes chaleurs dans la ville ocre, d’après les témoignages recueillis par Le360.

«Nous n’avons pas de mer à Marrakech, mais nous avons ces espaces qui nous permettent de passer des moments agréables ensemble la nuit et profiter de la fraicheur, après des journée torrides», déclare un Marrakchi.

Dans ces espaces, ils créent une ambiance festive et familiale, avec des groupe d’amis ou de proches qui se rassemblent pour déguster une «Tanjia» en pleine nature ou chanter les airs du tkitikat, entres autres. Les enfants en profitent aussi pour donner libre cours à leur énergie et leurs envies de jouer en groupe.