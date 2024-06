Montréal-Marrakech: vol inaugural de la compagnie Air Transat, initié par l’ONMT

Le premier vol reliant Montréal à Marrakech a atterri ce matin du jeudi 13 juin à l’aéroport de Marrakech. Les responsables de la compagnie aérienne du groupe Transat, Sebastian Ponce, directeur des revenus Air Transat, et Joseph Adamo, directeur des ventes et marketing Transat ont pris part à ce premier vol, ainsi qu’Isabelle Valois, ambassadrice du Canada au Maroc.

Pour l’Office national marocain du tourisme (ONMT), cette nouvelle liaison est une nouvelle étape franchie dans sa stratégie offensive «Light In Action» de conquête du marché nord-américain, le Canada s’imposant comme un marché émetteur de premier plan.

Pour preuve, au cours des 10 dernières années, la capacité en sièges du Canada vers le Maroc a augmenté de 87%, passant de 87.000 à 164.000 sièges par an. C’est dire le potentiel de développement de ce marché, et l’ONMT l’a bien compris.

Rappelons que l’ONMT et Air Transat ont signé, le 25 octobre 2023, un accord de partenariat stratégique dont la première mesure opérationnelle est l’ouverture de cette ligne Montréal-Marrakech.

Deuxième compagnie nord-américaine, après Air Canada, à opérer sur le Maroc, Air Transat devient ainsi la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à offrir des vols directs vers Marrakech, à raison de deux fois par semaine en été et une fois par semaine en hiver.

Air Transat est d’autant plus attractive pour le Maroc que la compagnie est le premier transporteur vacances au Canada. Elle a notamment été élue meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde en 2023, selon le classement de Skytrax.

Bienvenue🙏@airtransat 🇨🇦 à #Marrakech. Amb @IsabelleValois6 fut ravie d’assister à la cérémonie d’accueil du✈️TS 396. Marr est maintenant reliée pour la première fois en vol sans escale à une ville d’Amérique du Nord. Bravo👏👏@AmbCanMaroc #ExperienceTransat #Montréal #Marrakech pic.twitter.com/gzjZkKhGF0 — Canada au Maroc (@AmbCanMaroc) June 13, 2024

Selon les prévisions, cette nouvelle ligne alimentera non seulement le tourisme sur Marrakech, mais ouvrira également aux voyageurs un large champ de possibilité avec un accès vers les stations balnéaires d’Essaouira, Taghazout et Agadir, ainsi que vers des destinations de montagne et d’écotourisme (Azilal, Béni Mellal…), du Sud (Ouarzazate, Zagora et Merzouga) et même des destinations «city break» et culturelles du Nord (Casablanca, Rabat, Meknès et Fès).

L’ONMT organise en marge du vol inaugural un Fam trip en faveur du top-management du groupe Transat du 13 au 16 juin. Des rencontres avec les responsables de la Confédération nationale du tourisme et du Conseil régional du tourisme de Marrakech-Safi sont prévues afin de renforcer les relations avec les opérateurs et de poser les jalons d’une collaboration fructueuse pour le secteur touristique marocain.