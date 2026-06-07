En images, revivez l’arrivée du premier vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles

Cérémonie de salut d’eau marquant l’arrivée du vol de Royal Air Maroc à l’aéroport de Los Angeles, le 7 juin 2026.

À son arrivée sur le tarmac de Los Angeles International Airport (LAX), le vol inaugural AT250 a été accueilli par la traditionnelle et solennelle cérémonie du salut d’eau, un rituel aéroportuaire réservé aux événements exceptionnels.

Deux véhicules de secours ont formé une arche d’eau au-dessus de l’appareil au moment de son roulage, saluant symboliquement l’ouverture de cette nouvelle route long-courrier.

La désignation AT250 n’a pas été choisie au hasard. Elle renvoie à une dimension historique forte, à savoir les 250 ans de relations d’amitié entre le Maroc et les États-Unis.

Le Maroc occupe en effet une place particulière dans l’histoire diplomatique américaine, étant le premier pays au monde à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis. Ce lien ancien donne à cette nouvelle liaison aérienne une portée qui dépasse le simple cadre commercial, en incarnant un prolongement contemporain d’une relation historique durable.

L’avion a touché le sol à 08h20 (heure locale), soit 16h20 heure marocaine, après environ 12 heures de vol depuis Casablanca. Le vol avait décollé à 04h00 de l’aéroport Mohammed V, dans une ambiance marquée par la solennité d’un lancement de ligne intercontinentale majeure.

La liaison Casablanca–Los Angeles sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires. Les départs de Casablanca sont programmés les mardis, vendredis et dimanches à 04h00 pour une arrivée à Los Angeles à 08h20 (heure locale). Dans le sens inverse, les vols quittent Los Angeles à 10h20 pour atterrir à Casablanca le lendemain à 05h25.